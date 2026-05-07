El escándalo por la separación de Adabel Guerrero y Martín Lamela, supuestamente a causa de una infidelidad la vedette de Sex, estalló la semana pasada cuando salió a la luz el nombre de un empresario con el que ella habría iniciado una relación hace dos meses.

Una cronista de LAM fue en busca de Adabel, que confesó que, en lo personal, se encuentra “bien”, y adelantó que mantendrá el silencio, al menos por ahora. “Prefiero hablar en su momento, y este no es el momento, porque quiero cuidar mi relación”, dijo, antes de confesar que mintió sobre su separación.

Adabel Guerrero (Foto: captura Telefe)

“Nosotros sabemos cómo son las cosas, que es lo más importante, más allá de lo que se diga en los medios, y más allá de que a veces uno miente, como en su momento, que desmentí que estábamos separados por un acuerdo entre nosotros porque no lo sabía Lola y no habíamos hablado en el colegio”, señaló.

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“Él me pidió que no digamos nada de que estábamos separados, porque todavía vivimos juntos, y así lo hice. Prefiero respetar lo que pasa adentro de mi casa, más allá de lo que se diga en los medios, que muchas cosas son mentira”, agregó la actriz de En El Barro 2.

“No me gusta que inventen tantas cosas que me hacen quedar mal y, además, incomodan a otras personas que no son del medio y que no tienen que estar metidas en estos temas. Pero es parte del juego desde que me hice conocida. Sé que se juega así, y si me preguntás, no me gusta, pero me la tengo que bancar”, agregó.

Adabel Guerrero y Martín Lamela (Fotos: capturas América TV)

“Sabía que una separación iba a ser muy complicado y por eso lo pateaba mucho, pero acá estamos. A veces las cosas tienen que llegar en un determinado momento y es este”, analizó, al tiempo que opinó sobre el fuerte descargo de su ex, cuando dijo que “ella tomó decisiones que rompieron la confianza de nuestra pareja”.

“Qué él se descargue de la manera que quiera y pueda. Con el tiempo, las cosas decantan solas y la verdad termina saliendo a la luz y todo se acomoda. Que la interpreten como quieran”, dijo Adabel, que aseguró que no está en pareja con nadie, aunque se hizo “muy buenos amigos en estos tiempos”. “Gracias a Dios, muy linda gente se me acerca. Creo que tiene que ver con una situación energética y en eso descanso”, cerró.

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