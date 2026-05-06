La separación de Adabel Guerrero y Martín Lamela sumó en las últimas horas un capítulo explosivo. Luego de que trascendiera que la pareja atravesaba una fuerte crisis desde hacía meses, ahora se conocieron detalles de cómo el empresario habría descubierto una supuesta infidelidad de la bailarina, situación que terminó de detonar la ruptura.

Fue Juan Etchegoyen quien reveló la información en su programa Mitre Live y aseguró que el vínculo venía desgastado desde hacía tiempo.

“Me hablan de varias infidelidades y no solamente una”, afirmó el conductor al dar detalles del escándalo que rodea a la expareja, padres de Lola.

Según contó el periodista, todo habría comenzado con un mensaje que llegó al celular de Adabel y que despertó las sospechas de Lamela.

“Era un mensaje de alto voltaje sexual y romántico”, relató Etchegoyen, dejando entrever que el contenido habría sido contundente.

Adabel Guerrero y Martín Lamela se separaron (Foto: redes sociales).

CÓMO MARTÍN LAMELA DESCUBRIÓ LA SUPUESTA INFIDELIDAD DE ADABEL GUERRERO

De acuerdo a su versión, el empresario decidió enfrentar a la artista después de leer ese intercambio. En un primer momento, Adabel habría negado cualquier tipo de relación paralela, aunque después terminó confesando el vínculo.

La situación no terminó ahí. Siempre según el relato del conductor, el hombre señalado como amante de la bailarina no vivía cerca de ella, pero habría tomado la decisión de mudarse a la misma zona “para tenerla más cerca”.

Mientras tanto, la separación entre Adabel Guerrero y Martín Lamela sigue generando repercusión en el mundo del espectáculo, especialmente por el hermetismo que ambos mantienen públicamente tras la difusión de estos detalles.