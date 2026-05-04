La separación de Adabel Guerrero y Martín Lamela sumó un capítulo explosivo en las últimas horas. Todo estalló cuando el propio Lamela, tras varias idas y vueltas, decidió blanquear la ruptura y apuntó directamente contra la bailarina por “romper la confianza” en la pareja.

En medio de rumores, desmentidas y versiones cruzadas, apareció el nombre de Rodrigo Alenaz como el nuevo novio de Adabel.

La bomba la tiró Pampito en Puro Show, donde además aseguró que Valeria Archimó (compañera de elenco de Adabel en Sex) habría sido la “celestina” de este romance clandestino.

Valeria Archimó habló de Adabel Guerrero en Puro Show. Captura: eltrece

La versión de Valeria Archimó sobre Adabel Guerrero

El equipo de Puro Show fue a buscar a Archimó para conocer su versión. Fiel a su estilo, la bailarina se mostró entre risas y guiños, pero dejó en claro que no se hace cargo del título de celestina: “Celestina no, vino una amiga con un amigo… y viste que acá está el after Sex… nos quedamos, yo bajé a saludar a mi amiga, Ada bajó, estuvimos charlando… y eso fue todo”, explicó.

Valeria Archimó contó a Puro Show cómo conoció Adabel Guerrero a su amante. Captura: eltrece

Cuando le preguntaron si desde ese encuentro Rodrigo empezó a ir seguido a ver a Adabel al espectáculo, Archimó se desentendió: “Eso no sé, eso ya no lo sé”, respondió cómplice.

Y agregó: “¿Hubo match entre Adabel y Rodri? La verdad que no sé, la pasamos súper bien. Nos conocimos, Gabi (la amiga de Archimó) es una íntima amiga mía y a él lo conozco de los cumpleaños”.

¿Qué esconde Valeria Archimó?

“La verdad es que no sé nada, acá hubo una reunión entre amigos, pero más de eso no te puedo contar”, insistió Archimó, y remarcó que no le corresponde confirmar nada por respeto a su amiga.

Sobre la supuesta presencia habitual de Alenaz en el espectáculo, Valeria negó estar al tanto: “Por ahí se hicieron muy amigos también. Pero no, no estoy al tanto de la situación. Tal vez lo mejor es que le pregunten a Ada”.