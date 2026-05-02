Martín Lamela confirmó este viernes su separación de Adabel Guerrero después de más de 17 años de relación. El empresario eligió sus redes sociales para contar su versión y aclarar los rumores que circulaban en los medios sobre el final de la pareja.

En un extenso posteo en Instagram, Lamela fue directo: “No soy una persona de los medios, pero a raíz de la información que circula en la prensa, quería aclarar la situación de mi familia. Con Ada llevamos más de 17 años juntos y por distintos motivos nuestra relación se desgastó”.

Martín Lamela anunció su separación de Adabel Guerrero (Foto: Instagram/@martin_lamela).

El empresario no esquivó el tema de la confianza y dejó entrever que hubo situaciones difíciles en los últimos meses. “En los últimos meses ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja. Por eso hoy decidimos separarnos, pero no vamos a dejar de ser una familia porque ella sigue siendo la mamá de Lola, que es lo único que me importa”, escribió Lamela, haciendo foco en el bienestar de su hija.

LOS RUMORES DE INFIDELIDAD Y EL PEDIDO DE RESPETO

La separación se da en medio de versiones que apuntan a una supuesta infidelidad por parte de la bailarina. A mediados de abril, el panelista Pepe Ochoa contó al aire de LAM que Adabel habría tenido un “traspié” con un hombre del country donde vive la pareja. “Me cuentan que Adabel tuvo un traspié con una persona, con un hombre, y a partir de eso Martín se enteró, porque habría sido una persona del country. Él está muy triste. A raíz de esto, crisis y se están separando”, relató Ochoa en el programa.

Frente a la exposición mediática, Lamela cerró su mensaje con un pedido contundente: “Les pido a todos que por favor respeten nuestra privacidad y eviten amplificar información que solo va a lastimar a mi hija. Muchas gracias”.

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“No soy una persona de los medios, pero a raíz de la información que circula en la prensa, querÍa aclarar la situación de mi familia.Con Ada llevamos más de 17 años juntosy por distintos motivos nuestra relación se desgastó“

“En los últimos mesesella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja.Por eso hoy decidimos separarnos, pero no vamos a dejar de ser una familia porque ella sigue siendo la mamá de Lola, que es lo único que me importa”

“Les pido a todos que por favor respeten nuestra privacidad y eviten amplificar información que solo va a lastimar a mi hija. Muchas gracias”,

A mediados de abril, el panelista Pepe Ochoa sostuvo al aire de LAM (América) que la bailarina le habría sido infiel a su marido con una persona del country en el que viven.

“Me cuentan que Adabel tuvo un traspié con una persona, con un hombre, y a partir de eso Martín se enteró, porque habría sido una persona del country. Él está muy triste. A raíz de esto, crisis y se están separando”, explicó.