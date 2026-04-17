En medio de fuertes versiones de crisis, Adabel Guerrero hizo un gesto que no pasó desapercibido y que parece ir en contra de todo lo que se dijo en las últimas horas sobre su relación con Martín Lamela.

El 16 de abril, Pepe Ochoa contó en LAM la versión de una presunta infidelidad que habría desatado una crisis en la pareja, que lleva 17 años junta.

“Lo que me cuentan a mí, es que Adabel tuvo un traspié con una persona, con un hombre, y a partir de eso Martín se enteró porque habría sido alguien del country con el que compartía”, reveló el panelista de Ángel de Brito.

“Martín se enteró, y obviamente está muy triste, y a raíz de esto, básicamente, crisis y se están separando, y que ella está buscando mudarse a Capital, para estar más cerca”, agregó Ochoa.

Según el panelista, al consultar a la bailarina en reiteradas oportunidades, la única respuesta que obtuvieron fue: “No sé, ni idea”.

La contundente foto de Adabel Guerrero en medio de rumores de separación de Martín Lamela

Casi en simultáneo a la difusión de esa versión, Adabel compartió en sus redes sociales una foto muy significativa: un momento familiar en el cumpleaños de su hija Lola, donde se la ve junto a Lamela.

“Así de hermoso estuvo el cumple de Loly”, escribió la bailarina, acompañando la imagen que muestra a la familia unida y en armonía.

La contundente foto de Adabel Guerrero en medio de rumores de separación de Martín Lamela (Foto de Instagram)

El posteo generó todo tipo de interpretaciones: mientras algunos lo leen como una señal de que la pareja sigue bien, otros sostienen que, más allá de la foto, la crisis podría existir puertas adentro.

Por ahora, lo único concreto es que Adabel eligió mostrarse cerca de Lamela en un momento especial, dejando abierta la incógnita sobre el verdadero estado de la relación.

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