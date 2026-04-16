Este jueves, Ángel de Brito inició un “enigmáticos” de separación en LAM cuyos protagonistas terminaron siendo Adabel Guerrero y Martín Lamela, que ya habían tenido alguna crisis previa.

El conductor le dio pie a su panelista Pepe Ochoa para que cuenta la versión de infidelidad que habría iniciado la crisis en la pareja de 17 años. “Lo que me cuentan a mí, es que Adabel tuvo un traspié con una persona, con un hombre, y a partir de eso Martín se enteró porque habría sido alguien del country con el que compartía”, explicó.

“Martín se enteró, y obviamente está muy triste, y a raíz de esto, básicamente, crisis y se están separando, y que ella está buscando mudarse a Capital, para estar más cerca”, agregó Ochoa, que reveló que la única respuesta que lograron de Adabel tras consultarle cuatro veces fue un simple “no sé, ni idea”.

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