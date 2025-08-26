Adabel Guerrero sorprendió en LAM al confesar que “congeló gente”. La bailarina contó que realizó ese polémico ritual para alejar a personas que no le hacían bien.

Su revelación se dio en medio de un enigmático de Pepe Ochoa, donde aseguró que un ex Gran Hermano 2023-2024 también habría metido en el freezer los nombres de dos famosos.

Atenta a la versión, Guerrero tomó la palabra en el programa de Ángel de Brito, esta vez conducido por Nazarena Vélez, ya que el anfitrión está de vacaciones, y explicó cómo fue su ritual.

Foto: captura de pantalla de América, LAM.

ADABEL GUERRERO CONTÓ QUE “CONGELÓ GENTE” Y REVELÓ CÓMO REALIZÓ EL RITUAL

“Yo he freezado gente. Era gente que me volvía loca”, dijo Guerrero. Y Nazarena le preguntó: “¿Cómo es el ritual?”.

Con contundencia, la bailarina detalló: “Tenés que agarrar un vaso con agua, meter la foto...”.

Arrepentida de la pregunta, Vélez interrumpió: “Ay, no sé si está buena la clase que estamos dando”.

Pero Adabel continuó con el relato: “Después ponés el agua con la foto en el fondo del freezer y lo dejás congeladito, para que no rompan los quinotos”.

“Yo lo hice para alejarlo… Metí la foto directamente, para que no se equivoque el universo”, afirmó la bailarina.

CÓMO ES EL RITUAL DE CONGELAR GENTE

Es una práctica popular que viene del esoterismo y la magia blanca, bastante difundida en América Latina y España.

🔮 ¿De qué se trata?Consiste en escribir el nombre o poner la foto de una persona dentro de un recipiente con agua (o un papel), y luego dejarlo en el freezer. La creencia es que, al “congelar” simbólicamente a alguien, esa persona pierde fuerza para molestarte, hablar mal de vos o interferir en tu vida.

✨ ¿Para qué se hace?

Para alejar personas conflictivas o negativas .

Para “enfriar” una relación dañina (chismes, discusiones, rivales).

Como forma de protección energética.

⚠️ Importante: no es un ritual de magia negra (no busca hacer daño), sino más bien de bloqueo o alejamiento, aunque muchas personas lo toman como una superstición o un recurso simbólico más que como algo real.

También existe la versión de que todo lo malo que desees puede volverte en contra.