Según las supersticiones, romper un espejo puede traer siete años de mala suerte, una creencia que se remonta a la antigua Roma.

Sin embargo, existen varios rituales y consejos para contrarrestar esta supuesta mala suerte.

EL SIGNIFICADO DE ROMPER UN ESPEJO

Según la creencia popular, romper un espejo trae siete años de mala suerte.

Esta superstición viene de la idea antigua de que el espejo refleja no solo la imagen física, sino también el alma. Al romperlo, se “rompería” la suerte o la energía de la persona.

Espejo roto: los rituales para evitar los 7 años de mala suerte

- No te mires en el espejo roto: mirarse en un espejo roto, según la creencia, puede amplificar la mala suerte.

- Guarda los pedazos: se recomienda recoger todos los cristales, envolverlos en una tela o papel y guardarlos hasta la siguiente luna llena. Esto debe hacerse con guantes para evitar cortarse.

- Refleja la luna: durante la primera luna llena después de la rotura, puedes usar el fragmento más grande para reflejar la luz de la luna, lo que se cree que disuelve la energía negativa.

- Usá sal: arrojar sal por encima de tu hombro izquierdo o usarla para limpiar el área del espejo roto puede ayudar a purificar el espacio.

- Entierra los fragmentos: otra tradición es enterrar los pedazos del espejo lejos de tu casa.

- Mantén una mentalidad positiva: más allá de las supersticiones, la mejor manera de evitar la mala suerte es mantener una actitud positiva y recordar que los accidentes ocurren.

