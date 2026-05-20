Con la llegada de las bajas temperaturas, muchas personas buscan formas simples y económicas de mantener la casa caliente sin gastar de más en calefacción. En ese contexto, comenzó a viralizarse un truco casero que ayuda a evitar que entre frío por puertas y ventanas.

El método se volvió tendencia en redes sociales porque no requiere herramientas especiales ni grandes inversiones. Además, puede aplicarse en pocos minutos y ayuda a conservar mejor el calor dentro del hogar.

El truco viral para evitar que entre frío por las puertas

Uno de los puntos por donde más frío suele filtrarse es la parte inferior de las puertas. Para bloquear esa corriente de aire, muchas personas recomiendan colocar una toalla enrollada, un burlete o incluso una funda rellena de tela justo debajo de la puerta.

Este simple gesto ayuda a reducir el ingreso de aire frío y permite mantener más estable la temperatura de los ambientes.

Además de ser económico, el truco también puede ayudar a disminuir el uso de estufas y calefactores, lo que impacta directamente en el consumo de energía durante el invierno.

El truco viral para evitar que entre frío por puertas y ventanas (foto creada con IA)

Cómo evitar que entre frío por las ventanas

Las ventanas también son una de las principales zonas por donde se pierde calor dentro de la casa. Por eso, otro consejo viral consiste en utilizar burletes adhesivos o cintas aislantes para sellar pequeñas aberturas.

En algunos casos, incluso recomiendan colocar cortinas gruesas o térmicas, especialmente durante la noche, para reforzar el aislamiento y evitar corrientes de aire.

Por qué este truco se volvió viral en invierno

El método ganó popularidad porque puede aplicarse con elementos que la mayoría de las personas ya tiene en su casa y ofrece resultados rápidos.

En redes sociales, miles de usuarios comenzaron a compartir videos mostrando cómo lograron mantener sus ambientes más cálidos con pequeños cambios cotidianos, especialmente en medio de las jornadas de frío extremo.

Además, especialistas en eficiencia energética aseguran que sellar puertas y ventanas correctamente puede ayudar a conservar el calor y mejorar el confort dentro del hogar durante todo el invierno.