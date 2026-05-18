El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el clima este lunes 18 de mayo en gran parte del país, en una jornada marcada por el frío, neblinas matinales y temperaturas bajas en varias provincias.

Durante las primeras horas del día se registraron bancos de niebla y nubosidad en sectores del centro y el norte argentino, mientras que en la Patagonia continuaron las temperaturas más extremas del país.

Cuál fue el lugar más frío de Argentina este 18 de mayo

Según los datos oficiales del SMN, la temperatura más baja registrada en la mañana de este lunes fue en Maquinchao, Río Negro, donde el termómetro descendió hasta los -7°C, con sensación térmica aún menor por el viento patagónico.

Lunes 18 de mayo, la ciudad más fría de Argentina (Foto creada con IA)

Detrás aparecieron otras ciudades con marcas bajo cero, como:

Esquel (Chubut): -4°C

El Calafate (Santa Cruz): -3°C

Malargüe (Mendoza): -2°C

El ingreso de aire frío mantiene el ambiente invernal en gran parte del sur argentino y también genera mañanas frescas en la región central.

Cómo estará el clima en Buenos Aires y el resto del país

Para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el SMN prevé una jornada con cielo parcialmente nublado, mínima cercana a los 9°C y máxima de 18°C, sin probabilidades de lluvia.

En provincias del centro como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos se esperan temperaturas frescas por la mañana y un leve ascenso térmico por la tarde.

Mientras tanto, en el norte argentino persistirá un clima más templado, aunque con nubosidad variable y humedad elevada en algunas zonas.

El pronóstico para los próximos días

El SMN anticipa que el frío continuará durante gran parte de la semana en la Patagonia y el centro del país, aunque sin fenómenos extremos. También podrían registrarse nuevas heladas matinales en zonas rurales del sur y oeste argentino.