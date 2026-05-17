La alegría de Maxi López fue total este fin de semana cuando compartió en sus redes sociales el reencuentro de todos sus hijos y su esposa, tras la llegada de Daniela Christiansson junto a los pequeños Elle y Lando para instalarse definitivamente en la Argentina.

En un video que Maxi y Daniela subieron a Instagram, se pudo ver a Valentino, Constantino y Benedicto jugando en el patio de la casa junto a Elle. Al ritmo de “Baby Shark”, los chicos se divirtieron con el juego de la silla y, cuando la música se detuvo, la más chiquita se lanzó al asiento mientras sus hermanos festejaban a pura risa.

“Finalmente todos juntos”, escribió Maxi sobre la grabación, dejando en claro la emoción que le generó este reencuentro familiar. Su pareja, Daniela, también compartió el video en sus historias, sumando corazones rojos para mostrar su felicidad.

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Horas antes, la modelo sueca había anunciado su llegada al país con una foto bien argentina: mates, facturas y churros para el desayuno. En la publicación, arrobó a Maxi y sumó un emoji de corazón rojo, confirmando que ya estaban instalados en la Argentina.

Daniela Christiansson en Argentina (Foto: Instagram @danielachristiansson)

Más tarde, Daniela se sacó una selfie desde el parque de la casa, disfrutando del sol y de un clásico sanguche de miga. Para que no quedaran dudas, acompañó la imagen con una bandera argentina y corazones celeste y blanco.

Daniela Christiansson en Argentina (Foto: Instagram @danielachristiansson)

Durante años, la familia vivió en Suiza, pero la participación de Maxi en MasterChef Celebrity (Telefe) cambió los planes. El exjugador se convirtió en uno de los participantes más populares del reality y eso le abrió nuevas puertas en los medios y plataformas digitales.

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