Ángel de Brito reveló en redes sociales que Wanda Nara tendría en la mira a Daniela Christiansson para la próxima edición de MasterChef Celebrity. La modelo sueca, actual esposa de Maxi López, podría convertirse en una de las incorporaciones más explosivas del reality.

Según compartieron en las redes, Wanda estaría interesada en convocar a Daniela para la nueva temporada del ciclo culinario que conduce Telefe: “Ángel de Brito confirmó que Wanda Nara quiere a la sueca Daniela Christiansson, actual esposa de Maxi López, en la próxima temporada de #MasterChefCelebrity”, decía el posteo que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La noticia no tardó en generar repercusión por el particular vínculo familiar que une a Wanda con Daniela: la modelo está casada con Maxi López (y tiene a sus hijos Elle y Lando), exmarido de la conductora y padre de sus tres hijos varones.

Foto: Capturas de X (@@eeemiliano) Por: Fabiana Lopez

En medio del buen presente familiar que muestran Wanda y Maxi tras años de conflictos mediáticos, la posible incorporación de Daniela al programa alimentó todo tipo de especulaciones sobre una relación cada vez más cercana y distendida entre las partes.

¿Se dará?

“Ángel de Brito confirmó que Wanda Nara quiere a la sueca Daniela Christiansson, actual esposa de Maxi López, en la próxima temporada de #MasterChefCelebrity”.

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WANDA NARA Y AGUSTÍN BERNASCONI, CADA VEZ MÁS CERCA: LOS DETALLES DE SU ENCUENTRO EN MEDIO DE RUMORES DE ROMANCE

La vuelta de Wanda Nara al país ya empezó a dar que hablar. Y esta vez, no solo por sus proyectos laborales o su situación sentimental, sino por el encuentro que tendría con Agustín Bernasconi, en medio de fuertes rumores de romance.

Según revelaron en A la tarde, la empresaria y conductora organizó una “gran cena” en su casa para celebrar el fin de un rodaje y el nombre del ex MYA apareció como invitado estrella.

“¿Quién volvió al país? Lo adelantamos, Wanda Nara. Hoy, gran cena en su casa. ¿Y quién estaría invitado para celebrar el fin del rodaje? Agustín Bernasconi”, contaron en el ciclo de América.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Y sumaron más detalles sobre el esperado encuentro: “Agustín Bernasconi sería el invitado que hoy Wanda recibe en su casa. No sabemos si es Nordelta o el Chateau Libertador, pero hoy, gran cena”.

En el programa también jugaron con la posibilidad de que la velada tenga un tinte mucho más íntimo que amistoso: “¿Y va el novio de Wanda o no? Dicen que Wanda y Martín Migueles están separados”, deslizaron, alimentando aún más las especulaciones sobre el presente sentimental de la mediática.

“Agustín Bernasconi sería el invitado que hoy Wanda recibe en su casa. No sabemos si es Nordelta o el Chateau Libertador, pero hoy, gran cena”.

Como si fuera poco, en medio del debate surgió otra bomba: la posible presencia de Maxi López en la reunión familiar: “Porque están los hijos, es una mesa familiar. Puede haber presentación...”, cerraron, dejando entrever que Wanda podría haber dado un paso importante en su vínculo con Bernasconi, pese a que él lo desmintió en varios posteos que subió a sus redes sociales.

¿Qué pasa entre Wanda Nara y Agustín Bernasconi?