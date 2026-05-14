Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena luego de compartir una imagen desde el rodaje de la película que protagoniza en Uruguay junto a Agustín Bernasconi. El gesto no pasó inadvertido y reactivó las especulaciones sobre un posible romance entre ambos.

La empresaria publicó una selfie donde aparece sonriente junto a Bernasconi y Jean Pierre Noher en medio de las grabaciones de la comedia romántica que filman en el país vecino. Aunque el posteo no tuvo ningún mensaje explícito, muchos interpretaron la imagen como una respuesta indirecta a las versiones sentimentales que comenzaron a circular en los últimos días.

WANDA NARA Y AGUSTÍN BERNASCONI, EN EL CENTRO DE LOS RUMORES

Las especulaciones crecieron después de que Yanina Latorre asegurara en televisión que Wanda habría iniciado un vínculo con el ex integrante de MYA tras su separación de Martín Migueles.

Según contó la conductora, la química entre los protagonistas habría traspasado la ficción durante las extensas jornadas de grabación en Uruguay. Incluso, deslizó que las escenas románticas de la película habrían acercado aún más a ambos.

Wanda Nara alimentó los rumores con Agustín Bernasconi. Crédito: Instagram

Mientras tanto, desde el entorno de la producción aseguran que mantienen una relación estrictamente profesional, aunque reconocen la complicidad y la buena onda que muestran dentro del set.

EL DESCARGO DE AGUSTÍN BERNASCONI QUE GENERÓ MÁS SOSPECHAS

En medio del revuelo mediático, Bernasconi salió a desmentir los rumores desde sus redes sociales. “No estoy en ningún romance con nadie”, expresó el actor, intentando bajarle el tono a la situación. Sin embargo, horas después eliminó el mensaje, un movimiento que despertó todavía más versiones alrededor de su vínculo con Wanda.

Todo ocurre mientras Wanda atraviesa un presente cargado de exposición mediática tras su separación de Martín Migueles y apuesta de lleno a nuevos proyectos actorales, entre ellos su serie vertical junto a Maxi López y este nuevo film romántico que ya genera repercusión antes de su estreno.