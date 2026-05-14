El regreso de Ed Sheeran a la Argentina ya es una realidad y la expectativa entre sus fans explotó en redes sociales después de un momento inesperado que se volvió viral: la aparición de Daddy Yankee sobre el escenario durante el recital que el británico dio en Puerto Rico como parte de su exitoso “Loop Tour”.

La sorpresa ocurrió frente a miles de personas en el Coliseo de Puerto Rico y rápidamente las imágenes dieron la vuelta al mundo. El cruce entre dos artistas de universos musicales completamente distintos se convirtió en uno de los momentos más comentados de la gira latinoamericana.

Ahora, el cantante confirmó que Buenos Aires también tendrá su gran noche dentro del tour mundial: el show será el próximo 29 de noviembre en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.

¡Cuando creías haberlo visto todo!🤯 Daddy Yankee sorprendió al aparecer en el escenario junto a Ed Sheeran en Puerto Rico.🔥 ¿Te gustaría una colaboración pronto?



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Cuándo toca Ed Sheeran en Argentina y cómo comprar entradas

El recital de Ed Sheeran en Argentina será el 29 de noviembre en el estadio de Huracán y las entradas se consiguen únicamente a través de Livepass.

La preventa exclusiva para clientes BBVA comenzó el 4 de mayo con la posibilidad de acceder a 6 cuotas sin interés, mientras que la venta general se habilitó el 5 de mayo manteniendo el mismo beneficio para clientes de la entidad bancaria.

Además, se confirmó que el artista invitado internacional será FINNEAS, reconocido productor, compositor y ganador de múltiples premios Grammy.

Los precios para las entradas de Ed Sheeran. Foto: prensa

Cómo es “Play”, el nuevo álbum de Ed Sheeran

La gira “Loop Tour” llega acompañada por “Play”, el flamante disco de Ed Sheeran editado en 2025 por Warner, un trabajo que muestra una nueva búsqueda musical del cantante británico.

El álbum mezcla influencias de la música india y persa con sonidos folk irlandeses, logrando un sonido global que mantiene intacta la esencia melódica que convirtió a Sheeran en uno de los artistas pop más escuchados del planeta.

Foto: prensa Ed Sheeran

Tras su lanzamiento, “Play” alcanzó el puesto número uno en distintos países como Reino Unido, Alemania, Australia, Irlanda y Nueva Zelanda. Además, el músico presentó recientemente “Play – The Remixes EP”, donde colaboró con artistas destacados del sur de Asia.

Ed Sheeran vuelve a la Argentina después de 7 años. Foto: prensa

La gira sudamericana del Loop Tour 2026

Antes de llegar a Buenos Aires, Ed Sheeran recorrerá distintos países de Latinoamérica con una serie de shows multitudinarios:

Santo Domingo – 9 de mayo

Puerto Rico – 13 de mayo

Bogotá – 16 de mayo

Lima – 20 de mayo

Quito – 23 de mayo

Guatemala – 27 de mayo

Costa Rica – 30 de mayo

Santiago de Chile – 21 de noviembre

Asunción – 26 de noviembre

Buenos Aires – 29 de noviembre

San Pablo – 5 de diciembre

El anuncio del show en Argentina revolucionó a los fans locales, especialmente después del furor que generó la inesperada participación de Daddy Yankee, un momento que dejó en claro que el “Loop Tour” todavía puede seguir sorprendiendo.