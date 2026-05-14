En una charla íntima en el podcast Hispa, Jana Maradona abrió su corazón y contó cómo cambió su vida familiar después de la muerte de Diego Maradona. La joven reveló que el vínculo con sus hermanas Dalma, Gianinna y el resto de los hermanos Maradona se quebró, y apuntó directo a las causas: “la fama, la plata y el poder”.

Cuando le preguntaron si había algo que su corazón todavía no entendía, Jana fue contundente: “Sí. Después de que falleció mi papá, toda esa familia que él me había presentado se desarmó y yo siempre creo que hay tres elementos que para bien o para mal cambian a las personas, son la fama, la plata y el poder”.

Jana Maradona habló en el podcast Hispa (Foto: captura de eltrece).

“Y creo que fueron esas las cuestiones que hicieron disolver un poco esta familia que mi papá se encargaba de unir aún con todas las cuestiones que tiene una familia, pero que desde que él no está, por lo menos conmigo se rompió. No encuentro las palabras, no encuentro la lógica, no lo entiendo”, expresó angustiada.

JANA MARADONA: EL PERDÓN, UNA BANDERA PERSONAL

La hija del Diez remarcó que, aunque la relación se rompió, ella sigue abierta al diálogo: “Para mí, como te dije, el eje de mi vida es el perdón, yo fui a buscar, no encontré, pero yo siempre estoy dispuesta a hablar con quien sea. No tengo problemas”.

De esta manera, Jana Maradona insistió en que el perdón es fundamental en su vida y que, pese a los desencuentros, no cierra la puerta a una posible reconciliación con sus hermanas y hermanos. “Ojalá que se dé”, le dijeron en el podcast. Y ella respondió: “Ojalá que sí”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.