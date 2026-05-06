Pasaron 25 años desde aquella tarde inolvidable en la que Diego Maradona se despidió del fútbol profesional en La Bombonera. Sin embargo, la historia sigue sumando capítulos: este 5 de mayo, en La Rural, se presentó un libro que revela por primera vez una serie de fotografías inéditas de ese día que marcó a fuego la memoria del deporte argentino.

El material, capturado por el fotógrafo Jorge Luengo, permaneció oculto durante un cuarto de siglo. Ahora, sale a la luz en formato libro y ofrece una perspectiva completamente nueva sobre el adiós del ídolo.

Las imágenes, tomadas desde un acceso privilegiado, muestran escenas, gestos y momentos que hasta hoy estaban fuera del registro público.

Diego Maradona, a 25 años de la despedida en la Bombonera. (Foto: Prensa / Jorge Luengo)

Un homenaje íntimo y revelador

El libro no solo es un documento histórico: también es un homenaje personal de Luengo a su amigo Maradona. La publicación invita a redescubrir la dimensión humana y simbólica del Diez, con una sensibilidad y cercanía que atraviesan cada página.

Diego Maradona, a 25 años de la despedida en la Bombonera. (Foto: Prensa / Jorge Luengo)

Durante la presentación, el reconocido periodista Víctor Hugo Morales ofició de moderador. Lo acompañaron los históricos preparadores físicos Fernando Signorini y Javier Vilamitjana, quienes compartieron anécdotas y su mirada sobre el universo Maradona, sumando emoción y profundidad al evento.

Diego Maradona, a 25 años de la despedida en la Bombonera. (Foto: Prensa / Jorge Luengo)

Un proyecto para poner en valor el archivo fotográfico

Este lanzamiento forma parte de un proyecto más amplio que busca poner en valor el archivo fotográfico y acercar una nueva dimensión visual de una figura que marcó la historia del fútbol y la cultura argentina.

Diego Maradona, a 25 años de la despedida en la Bombonera. (Foto: Prensa / Jorge Luengo)

El libro permite revivir la despedida de Maradona desde un ángulo desconocido, con imágenes que emocionan y sorprenden incluso a los fanáticos más fieles.

Diego Maradona, a 25 años de la despedida en la Bombonera. (Foto: Prensa / Jorge Luengo)

La jornada en La Rural reunió a figuras del ámbito cultural, deportivo y mediático, en un encuentro cargado de memoria, emoción y patrimonio. Un verdadero viaje al corazón de una tarde que quedó grabada para siempre en el alma del fútbol argentino.