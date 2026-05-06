Muchas personas tienen plantas aromáticas en su casa solo para cocinar o simplemente a modo de decoración, pero algunas especies también son utilizadas desde hace años por sus propiedades relajantes y medicinales. Entre ellas aparece el romero, una hierba muy común que volvió a ganar popularidad por un uso poco habitual que se le está dando: poner unas ramitas debajo de la almohada antes de irse dormir.

Aunque muchas veces esta práctica se relaciona con el Feng Shui o con rituales energéticos, especialistas en medicina natural y aromaterapia sostienen que el principal beneficio del romero tiene que ver con su aroma y con el efecto que puede generar sobre el estrés y la tensión mental antes de ir a descansar.

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El romero contiene aceites esenciales con un perfume intenso y fresco que suele asociarse a sensaciones de calma y relajación. Por eso, algunas personas lo utilizan como una alternativa natural para generar un ambiente más tranquilo en el hogar antes de acostarse y mejorar la calidad del descanso.

Por qué el romero puede ayudar a dormir mejor

El romero es una planta muy utilizada en la gastronomía, pero también tiene una larga tradición dentro de la medicina natural. Se emplea en infusiones, aceites esenciales y preparados aromáticos por sus propiedades relajantes y estimulantes de la concentración.

Según especialistas citados en distintas publicaciones sobre salud y bienestar, colocar pequeñas ramitas de romero cerca de la cabeza durante la noche permite que el aroma se libere lentamente y genere una sensación de relajación que ayuda a bajar el nivel de estrés acumulado durante el día.

Dormir con romero bajo la almohada mejora el descanso. Foto. IA

Además, muchas personas recurren al romero cuando sienten la mente acelerada antes de dormir. El perfume herbal puede ayudar a crear una rutina nocturna más tranquila, especialmente si se combina con otros hábitos como evitar pantallas de televisión y celular o tomar una infusión caliente antes de acostarse.

Algunos de los beneficios que se le atribuyen al romero

Ayudar a reducir la tensión mental

Generar una sensación de relajación antes de dormir

Aportar un aroma natural y fresco al dormitorio

Favorecer un descanso más tranquilo

Complementar rutinas de bienestar y aromaterapia

Cómo usar el romero debajo de la almohada

La forma más común es colocar tres o cuatro ramitas secas de romero dentro de una bolsita de tela fina o directamente debajo de la funda de la almohada. También hay quienes prefieren usar unas gotas de aceite esencial de en un difusor para aromatizar el ambiente antes de acostarse, lo que contribuye a armonizar el ambiente.

Dormir con romero bajo la almohada mejora el descanso. Foto. IA

Otra opción muy utilizada es preparar una infusión de hojas secas de romero y tomarla unos minutos antes de ir a dormir. Esa combinación entre aroma y bebida caliente suele utilizarse como parte de rutinas nocturnas orientadas a relajarse y a desconectar la cabeza tras un día largo.

En general, los especialistas recomiendan cambiar las ramitas cada una o dos semanas para mantener el aroma. El romero seco suele durar más tiempo y resulta más práctico porque no humedece la almohada ni pierde propiedades tan rápido como el aceite.