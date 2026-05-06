José Chatruc y Sabrina Rojas atraviesan un gran presente sentimental y lo dejan en claro en cada aparición pública y en redes sociales. Esta vez, el exfutbolista sorprendió con un romántico saludo por el cumpleaños de la conductora, que rápidamente generó repercusión.

A través de su cuenta de Instagram, Chatruc compartió un mensaje cargado de amor y admiración: “Feliz cumple para mi compañera @rojassasi. Paso a paso, me dice la reina, y para mí es una frase de campeonato. Sé que el año pasado la rompiste, pero estoy convencido de que de ahora en más es todo para arriba”.

En la misma publicación, dejó en claro cuánto la acompaña en esta etapa: “Espero poder acompañarte para que sigas brillando cada vez más. Te amo, Rojas, sos por escándalo la 1”.

Fiel a su estilo, cerró con humor: “PD: premio para mí que adelanté los tiempos”.

El romántico saludo de José Chatruc a Sabrina Rojas por su cumpleaños (Foto de Instagram)

El romántico saludo de José Chatruc a Sabrina Rojas por su cumpleaños (Foto de Instagram)

LA RESPUESTA DE SABRINA ROJAS A CHATRUC: “TE AMO”

Por su parte, Sabrina no tardó en responderle y redobló la apuesta con una declaración igual de intensa: “Qué suerte tengo de que estés en mi vida. Sos todo lo que está bien, y si la gente te conociera, sabría que la que está robando soy yo. Te amo, Chatruc”.

Además, la conductora destacó el momento personal que vive: “Empezar mis 46 con vos es un hermoso regalo”.

El romántico saludo de José Chatruc a Sabrina Rojas por su cumpleaños (Foto de Instagram)

A dos meses de haber confirmado su relación, la pareja se muestra cada vez más consolidada y enamorada, compartiendo gestos públicos que reflejan el buen momento que atraviesan.