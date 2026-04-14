Lo que venía siendo un rumor cada vez más fuerte, finalmente tuvo su confirmación ¡con beso incluido! Sabrina Rojas y José Chatruc se mostraron juntosen un evento, donde no solo hablaron de su vínculo sino que también se animaron a blanquearlo con un gesto que dijo más que mil palabras.
“Un beso para las cámaras”, pidieron los cronistas al verlos en su primera salida pública ante la prensa. Lejos de esquivar la situación, la actriz y el exfutbolista accedieron entre risas. Sin embargo, ambos dejaron en claro que la relación todavía no tiene título: “Pero, pará, no somos novios todavía”, aclaró ella.
“¿Novia? No, todavía no. Somos amigos que se besan. Hacía mucho tiempo que no tenía ganas de compartir algo más con alguien. Ya compartimos un viaje y ahora esto”, confesó Sabrina, dejando en evidencia que la historia avanza, aunque sin apuros.
Por su parte, Chatruc también se mostró entusiasmado pero cauto: “Estoy feliz. Estamos bien, vamos paso a paso y nos dejamos llevar”, aseguró, siguiendo la misma línea que Rojas.
Además, Sabrina fue sincera sobre por qué elige resguardar el vínculo: “Es muy reciente, no sabemos bien qué va a pasar”, explicó. Entre bromas, complicidad y cierta timidez, la parejita dejó en claro que hay química de sobra, aunque todavía falte el rótulo oficial. Eso sí, el beso en vivo ya marcó un antes y un después.
Sabrina Rojas: “¿Novia? No, todavía no. Somos amigos que se besan. Hacía mucho tiempo que no tenía ganas de compartir algo más con alguien. Ya compartimos un viaje y ahora esto”.
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.
SE CONOCIÓ QUÉ JUGADOR DE LA SELECCIÓN HABRÍA INTENTADO CONQUISTAR A SABRINA ROJAS: “QUISO, PERO NO PUDO”
El mundo del espectáculo y el fútbol volvió a cruzarse con una bomba inesperada. Esta vez, fue Natalie Weber quien, desde su rol de panelista en Intrusos, lanzó una serie de declaraciones que no pasaron desapercibidas y que tienen como protagonistas a Nico González y Sabrina Rojas.
Todo comenzó cuando aseguraron que Nico es “amigo” de Sabrina, haciendo alusión a que pudo haber pasado algo que traspasó la amistad entre ellos.
Sin embargo, Natalie -que es muy amigo de Sabrina- despejó todas las dudas sobre este vínculo: No, no es amigo”, lanzó, generando confusión y risas en el estudio. Y cerró, sin vueltas: “Quiso, pero no pudo”.
¡Lo mandó al frente!