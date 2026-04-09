Sabrina Rojas rompió el silencio sobre su vínculo con José Chatruc luego de un fin de semana romántico en Punta del Este y de las declaraciones del exfutbolista, quien había definido la relación como una amistad.

Karina Iavícoli se comunicó vía WhatsApp con la conductora para consultarle sobre la situación, y compartió su respuesta en LAM.

Foto: Instagram (@rojassasi)

Sabrina Rojas rompió el silencio sobre su romance con José Chatruc: qué dijo

“Yo hoy le escribí a Sabrina para preguntarle por la nota de Chatruc, porque parecía que la había negado, y me dijo: ‘Nunca le pasó esto de que le pregunten por su vida privada y hace lo que puede dentro de lo que yo también le pedí resguardar hasta saber qué queremos los dos. Capaz mañana no nos vemos más’”, leyó la panelista.

Con estas palabras, Rojas dejó en claro que el vínculo existe, pero que ambos prefieren manejarlo con cautela mientras definen qué rumbo tomará la relación.

Tras escuchar las declaraciones, Ángel de Brito fue contundente y sentenció: “Son novios”.