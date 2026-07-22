La derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026, que consagró a España como campeón del mundo, abrió un intenso debate en las redes sociales. Más allá del resultado deportivo, la Albiceleste y los argentinos quedaron en el centro de numerosas críticas que derivaron en cuestionamientos sobre el país, su cultura y distintos aspectos sociales y geopolíticos.

En ese contexto, Jimena Barón decidió romper el silencio y salió con una fuerte defensa de la Argentina a través de un extenso descargo en sus historias de Instagram.

Con un mensaje cargado de emoción, la cantante dejó en claro que su tristeza iba mucho más allá del resultado futbolístico y destacó el vínculo que la Selección construyó con los argentinos durante los últimos años: “Intentaré distraerme y que se me pase la tristeza que claramente no tiene nada que ver con no haber salido campeones otra vez. Mirá si nos van a deber algo los pibes de la selección que nos alegran el corazón hace tanto tiempo”, comnezó diciendo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@jmena) Por: Fabiana Lopez

Luego, reivindicó el espíritu solidario del país y recordó uno de los principios que, según expresó, define a la Argentina desde sus orígenes: “Es un país en el que en su misma Constitución dice: ‘Asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros... y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino’. Argentina no solo recibe, Argentina abraza. A todo el mundo, desde siempre. Argentina comparte salud y educación. Argentina se levanta de lo que sea, con humor, con amor y siempre con solidaridad. Argentina, tierra del Diego, Messi, el Papa Francisco y Favaloro. A Argentina le sobra siempre aunque siempre le falte”.

Jimena también apuntó contra quienes aprovecharon el contexto del Mundial para cuestionar a la Argentina, especialmente desde otros países de la región: “Todo lo que se está diciendo de este país es una vergüenza, sobre todo de nuestros compañeros latinoamericanos”.

Convencida de que el país volverá a salir adelante, remarcó el carácter resiliente de los argentinos: “Nosotros nos vamos a levantar, como siempre, porque estamos acostumbrados. Porque se burlan de lo mismo que nos hizo resilientes. Por eso no nos puede parar nada ni nadie. Además, somos el país más pasional y orgulloso de su bandera del mundo. Indiscutiblemente también somos la mejor hinchada del planeta”.

Foto: Instagram (@jmena)

En otro tramo de su mensaje, Jimena también dejó una filosa reflexión dirigida a algunos artistas internacionales que se sumaron a las críticas contra la Argentina, pese a que suelen elegir el país para presentar sus proyectos musicales: “Bien que cuando necesitan que sus discos y videos se oigan y vean con buen público, eligen Argentina”.

Finalmente, cerró su descargo con una declaración de amor al país y aseguró que esta situación solo fortaleció el sentimiento de unidad entre los argentinos: “Esto, lejos de rompernos, nos une mucho más entre nosotros, que jamás nos vamos a olvidar de esta ola de odio tan injusta y desagradable. Te amo Argentina, tierra preciosa, tierra de buena gente. Nunca dudes del corazón de un argentino”, cerró, a corazón abierto.

Jimena Barón: “Esto, lejos de rompernos, nos une mucho más entre nosotros, que jamás nos vamos a olvidar de esta ola de odio tan injusta y desagradable. Te amo Argentina, tierra preciosa, tierra de buena gente. Nunca dudes del corazón de un argentino”.

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JIMENA BARÓN EXPLOTÓ ANTE LAS CRÍTICAS POR VIAJAR AL MUNDIAL SIN MOMO Y EXPLICÓ LA VERDAD

Jimena Barón viajó a Estados Unidos para alentar a la Selección Argentina en el Mundial 2026 junto a Matías Palleiro y Arturo, el bebé que tienen en común. Sin embargo, más allá de compartir la emoción del viaje y la pasión futbolera, la cantante terminó enfrentando una inesperada ola de preguntas por parte de sus seguidores.

El motivo fue uno solo: la ausencia de Morrison (más conocido como Momo), fruto de la relación de Jimena con Daniel Osvaldo, en las fotos y videos que publicó desde suelo estadounidense.

Ante las especulaciones y las críticas que comenzaron a multiplicarse en las redes sociales, Jimena decidió grabar un video y explicar personalmente por qué su hijo mayor no viajó con ella desde el inicio: “Tienen que entender que Morrison tiene ya 12 años y está haciendo el ingreso al secundario. Entonces ya no es un nenito que falta y no hay problema, tiene que hacer el ingreso”, explicó.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@jmena) Por: Fabiana Lopez

Lejos de esquivar el tema, Jimena detalló que su hijo atraviesa una etapa en la que las responsabilidades académicas ocupan un lugar central: “Está cursando ya en el secundario un día de la semana, entonces tiene responsabilidades. Ya no es un viva la pepa”, remarcó.

Jimena Barón: “Tienen que entender que Morrison tiene ya 12 años y está haciendo el ingreso al secundario. Entonces ya no es un nenito que falta y no hay problema, tiene que hacer el ingreso”.

Aunque muchos interpretaron que el adolescente no participaría del viaje, la artista aclaró que eso está lejos de ser así. Según contó, Momo tiene previsto viajar una vez que cumpla con un compromiso escolar muy importante: un examen programado para el próximo 1 de julio: “Igual sí es un viva la pepa porque va a venir y va a faltar. Bastante pepa su vida. Él va a venir, va a viajar”, señaló entre risas.

Con sus declaraciones, Jimena buscó ponerle fin a los comentarios que circularon en las redes y dejar en claro que la prioridad fue respetar los tiempos educativos de su hijo.