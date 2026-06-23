Jimena Barón viajó a Estados Unidos para alentar a la Selección Argentina en el Mundial 2026 junto a Matías Palleiro y Arturo, el bebé que tienen en común. Sin embargo, más allá de compartir la emoción del viaje y la pasión futbolera, la cantante terminó enfrentando una inesperada ola de preguntas por parte de sus seguidores.

El motivo fue uno solo: la ausencia de Morrison (más conocido como Momo), fruto de la relación de Jimena con Daniel Osvaldo, en las fotos y videos que publicó desde suelo estadounidense.

Ante las especulaciones y las críticas que comenzaron a multiplicarse en las redes sociales, Jimena decidió grabar un video y explicar personalmente por qué su hijo mayor no viajó con ella desde el inicio: “Tienen que entender que Morrison tiene ya 12 años y está haciendo el ingreso al secundario. Entonces ya no es un nenito que falta y no hay problema, tiene que hacer el ingreso”, explicó.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@jmena) Por: Fabiana Lopez

Lejos de esquivar el tema, Jimena detalló que su hijo atraviesa una etapa en la que las responsabilidades académicas ocupan un lugar central: “Está cursando ya en el secundario un día de la semana, entonces tiene responsabilidades. Ya no es un viva la pepa”, remarcó.

Aunque muchos interpretaron que el adolescente no participaría del viaje, la artista aclaró que eso está lejos de ser así. Según contó, Momo tiene previsto viajar una vez que cumpla con un compromiso escolar muy importante: un examen programado para el próximo 1 de julio: “Igual sí es un viva la pepa porque va a venir y va a faltar. Bastante pepa su vida. Él va a venir, va a viajar”, señaló entre risas.

Con sus declaraciones, Jimena buscó ponerle fin a los comentarios que circularon en las redes y dejar en claro que la prioridad fue respetar los tiempos educativos de su hijo.

Jimena Barón: “Tienen que entender que Morrison tiene ya 12 años y está haciendo el ingreso al secundario. Entonces ya no es un nenito que falta y no hay problema, tiene que hacer el ingreso”.

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JIMENA BARÓN MOSTRÓ CÓMO FUE EL PRIMER VUELO INTERNACIONAL DE ARTURO CON MATÍAS PALLEIRO: “UN 10 ESTE BEBÉ”

Jimena Barón vive un gran momento familiar junto a su pareja, Matías Palleiro, y su hijo Arturo. A través de sus redes sociales, la actriz y cantante compartió una dulce imagen desde el avión, que muestra el primer vuelo internacional del pequeño.

En la historia que publicó en Instagram, se la puede ver sonriendo, con Arturo dormido en sus brazos y Matías a su lado: “Un 10 este bebé en su primer vuelo largo, durmió todo el viaje”, escribió orgullosa Jimena, junto a emoji de una carita emocionada y un corazoncito blanco.

La cantante se mostró relajada, vestido con una remera que decía “Born to be a cool mom” (“Nacida para ser una mamá copada”) y una almohada cervical estampada, reflejando el clima distendido del viaje familiar.