Jimena Barón sorprendió a sus seguidores con un recorrido en vivo por la nueva casa que comparte con Matías Palleiro, y aprovechó la oportunidad para plantear un debate doméstico que rápidamente se volvió viral.

“Vine sola porque quiero contarles lo que pienso y necesito que me respalden”, arrancó la actriz con su humor característico, dejando en claro que buscaba apoyo antes de enfrentar a su pareja con la propuesta.

“Vine sola porque quiero contarles lo que pienso y necesito que me respalden” Crédito: Instagram @jmena

La mansión, que todavía está en proceso de instalación, ya muestra detalles que enamoran: una vista privilegiada con jardín y árboles, placares amplios y una escalera interior que Jimena describió como “la de la Bella y la Bestia”.

La escalera interior que Jimena describió como “la de la Bella y la Bestia”. Crédito: Instagram @jmena

Con ese entusiasmo que la caracteriza, la La Cobra fue mostrando habitación por habitación mientras desarrollaba su argumento central.

EL VESTIDOR DE KEN QUE DIVIDE A LA PAREJA

El foco del debate es un cuarto extra de la casa que Matías quería convertir en un vestidor ampliado. Jimena, en cambio, propone darle un uso más versátil: escritorio, mat de yoga, espejo y sillón cama para visitas.

“Matías estaba muy ocupado con el vestidor de Ken, pero a mí me parece que no da”, disparó sin filtros, y aclaró que ya había consultado el tema con ChatGPT —que, claro, le dio la razón.

“Matías estaba muy ocupado con el vestidor de Ken, pero a mí me parece que no da” Crédito: Instagram @jmena

La idea surgió después de un viaje a Suecia para visitar a su amiga Dani, donde notó que vivir con menos era posible y hasta deseable. “Vi unos placares no tan grandes y le dije: ¿y dónde ponés la ropa? Me dijo: acá. Y me di cuenta de que no tenía tanta ropa”, recordó.

Los placares y los excesos. Crédito: Instagram @jmena

Esa experiencia la hizo reflexionar sobre los excesos que, según ella, se contagian a través de las redes sociales.

“UN EXCESO DEL EXCESO DEL EXCESO”

Jimena fue contundente al explicar por qué frenó el proyecto del segundo vestidor: “Es como un exceso del exceso del exceso. Para mí es todo lo que nos contagiamos de las redes sociales, y no está bueno”. Además, sumó un argumento práctico: para construir el vestidor nuevo iban a demoler parte de lo existente, algo que le pareció innecesario cuando el espacio ya funciona bien.

La propuesta de la actriz es mantener el vestidor original intacto y convertir el cuarto extra en un ambiente multiuso. Crédito: Instagram @jmena

La propuesta de la actriz es mantener el vestidor original intacto y convertir el cuarto extra en un ambiente multiuso que sirva también para que se queden a dormir los suegros que viven en Pequén, la niñera de Momo o cualquier visita. “Es de mejor gusto y más inteligente hacer este cambio”, cerró Jimena, invitando a sus seguidores a opinar y darle el apoyo que —según ella— ya tiene más que merecido.