Nora Colosimo lanzó fuertes declaraciones contra la China Suárez en el streaming de Bondi. Durante la entrevista, la mamá de la empresaria recordó una supuesta conversación privada con Mauro Icardi y lanzó una frase que generó repercusión.

Al referirse al vínculo entre el futbolista y la actriz, Nora aseguró que el delantero había tenido otra postura sobre Eugenia antes de comenzar su relación actual. “Él mismo me dijo llorando que no la quería porque tenía olor, ¿ahora no tiene más olor?“.

En el ida y vuelta, sostuvo que no entiende el cambio de actitud del futbolista y cuestionó sus motivos para continuar con la relación. “La está usando para lastimar a Wanda. Esa mujer fue la que detonó nuestra familia. Para mí es mala palabra”, expresó contundente.

Foto: Instagram (@nora_colosimo)

Además, Nora afirmó que considera que tanto la China como Mauro se estarían beneficiando del vínculo actual que mantienen: “Se usan, ella le saca plata. Es un negocio de ellos”.

“MAURO SIGUE ENAMORADO DE WANDA”: LA TEORÍA DE NORA COLOSIMO

Consultada en el streaming Los Ángeles de la Mañana sobre si cree que Mauro Icardi todavía sigue enamorado de Wanda Nara, Nora Colosimo respondió sin dudar: “Sí, para mí sí. A mí no me lo saca nadie de la cabeza”.

La China Suárez y Mauro Icardi se mostraron en un avión tras los rumores de que viajarían a Miami (Foto: captura de Instagram/@sangrejaponesa).

También aseguró que posee mensajes privados del delantero en los que hablaba de manera despectiva sobre la China Suárez, aunque aclaró que nunca los mostrará públicamente: “Tengo mensajes donde él hablaba mal de ella, pero jamás los voy a exponer”.

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