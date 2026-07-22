Nora Colosimo habló tras el robo que sufrió la familia en la casa de campo de Wanda Nara en las afueras de Milán y aseguró que sus nietas atraviesan un momento de mucho miedo.

Además, aprovechó la entrevista en el streaming de Bondi para lanzar fuertes declaraciones contra la China Suárez, a quien responsabilizó por la ruptura familiar.

CÓMO ESTÁN LAS HIJAS DE WANDA NARA TRAS EL ROBO EN ITALIA

Según explicó Nora Colosimo en diálogo con El Ejército de la Mañana, las hijas de Wanda Nara todavía no lograron recuperarse del traumático episodio y permanecen fuera de su casa por temor a que vuelva a ocurrir algo similar: “Las nenas están mal, no duermen porque le vieron la cara en su cocina a un tipo”.

Además, contó que actualmente no pueden regresar a la propiedad: “Las nenas están en un hotel porque no pueden estar en su casa, tienen miedo”, expresó y explicó que la situación se complica porque las menores no pueden viajar: “No pueden salir del país, no pueden volver a la Argentina porque están indocumentadas”.

Nora Colosimo (Foto: Movilpress)

En ese contexto, defendió la versión del robo y aseguró que la denuncia fue realizada ante las autoridades italianas: “Nadie inventó el robo. El robo está en la comisaría de Galliate”, la zona donde la conductora tiene la propiedad y donde ocurrió el suceso delictivo.

NORA COLOSIMO, DURÍSIMA CON LA CHINA SUÁREZ

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando le preguntaron si imaginaba un futuro en el que pudieran compartir momentos familiares junto a Mauro Icardi y la China Suárez, tal como ocurre actualmente con Maxi López y su pareja.

La respuesta fue contundente. “A esa mujer no me la nombres, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Esa mujer fue la que detonó nuestra familia. Para mí es mala palabra”. Fue entonces cuando también recordó supuestas conversaciones privadas que habría mantenido con el futbolista durante la crisis de su matrimonio con Wanda.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

“Él mismo me dijo llorando que no la quería porque tenía olor, ¿ahora no tiene más olor?”, lanzó durísima.

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