Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, habló por primera vez sobre el violento robo que sufrió la familia en su casa de Milán y confirmó detalles del episodio que ocurrió mientras la empresaria se encontraba en Nueva Jersey siguiendo la final del Mundial.

A través de sus redes sociales, Colosimo despejó las dudas que surgieron tras conocerse la noticia y aseguró que tanto ella como sus nietos se encuentran en buen estado. Además, confirmó que ya realizó la denuncia correspondiente ante las autoridades italianas.

"Paso a agradecer a todas las personas, mis amigas y mis seguidores, que con buena educación y buen corazón se tomaron un minuto para preguntar por mis nietos y por mí. Estamos todos bien“, expresó en una historia de Instagram.

El mensaje de Nora Colosimo sobre el robo en Milán. Captura: Instagram nora_colosimo

Qué dijo Nora Colosimo sobre el robo en la casa de Wanda Nara

La madre de Wanda reveló que el hecho ocurrió durante el entretiempo de la final del Mundial entre Argentina y España, cuando ella se encontraba con los hijos de la conductora en la vivienda.

Zaira y Wanda Nara y Pampita en Nueva Jersey (Foto: Instagram @pampitaoficial)

"En el entretiempo, cuatro hombres encapuchados ingresaron a la casa“, contó, confirmando la versión sobre el asalto.

Además, respondió a quienes pusieron en duda lo sucedido y cuestionaron públicamente a la familia.

"El susto y el mal momento no se lo deseo a los que hoy se burlan y descreen. Me presenté y realicé la denuncia ayer por la tarde“, afirmó.

El mensaje de Nora Colosimo tras el Mundial

Nora Colosimo | Créditos: Instagram Nora Colosimo

Antes de finalizar su descargo, Nora Colosimo aprovechó para dejar un mensaje de reflexión tras el cierre del Mundial 2026 y pidió que el espíritu de unidad que despertó la Selección argentina se mantenga.

"¡Gracias! Que la unión que logró la Selección entre argentinos nos dure por siempre. No solo somos argentinos cada cuatro años“, concluyó.

Además, posteó una historia donde se despide de Italia con un video desde la casa de su hija: “Ciao, Milano”