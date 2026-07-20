El impactante robo que sufrió Wanda Nara en su casa de las afueras de Milán sumó un dato que podría ser clave para la investigación. Según revelaron en El Diario de Mariana, la empresaria sospecha que el golpe fue organizado por alguien que conocía el interior de la propiedad, una hipótesis que también maneja la Policía italiana.
En el programa contaron que los investigadores trabajan con las cámaras de seguridad que la propia Wanda entregó y que ya siguen una pista concreta: "En este momento la Policía está trabajando en la casa de Wanda Nara. Está con las cámaras de seguridad que entregó la misma Wanda y están trabajando en una pista“, informó Guido Záffora al aire.
Fue entonces cuando revelaron la principal hipótesis de la causa: "Wanda Nara sospecha de alguien que ya conoce la casa. No habría sido al voleo para nada. Wanda sospecha de alguien que ya conoce la casa y no solamente Wanda, sino la Policía“.
“La Policía piensa que si en siete años nadie ingresó y cuando entran tres malhechores saben a dónde tienen que ir, la persona que ingresó o el plan fue fraguado por alguien que conoce la casa“, explicaron.
“‘Me robaron los pasaportes, relojes, permisos de viaje, objetos de valor, carteras, bolsos y ropa. Fueron directamente a mi habitación. Es muy difícil de llegar, la casa es muy grande y tiene muchas habitaciones“, explicó Wanda, tal como reprodujo el panelista de ciclo de América.
Por último, la conductora dejó en claro por qué está convencida de que no fue un robo al azar: “’Sabían perfectamente dónde estaban las cosas. Y por las cámaras se ve cómo estos hombres que entraron encapuchados controlaban y miraban a mis hijos, que estaban mirando el partido a los gritos. Fue todo organizado y premeditado’“, cerró.
“En este momento la Policía está trabajando en la casa de Wanda Nara. Está con las cámaras de seguridad que entregó la misma Wanda y están trabajando en una pista“.
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POCHI ESTALLÓ CONTRA WANDA NARA TRAS SU FUERTE ATAQUE: “ME TIRÓ ALGO DOLOROSO Y PRIVADO”
El explosivo cruce entre Wanda Nara y varias figuras del espectáculo sigue sumando capítulos. Luego de la polémica con Gustavo Méndez, quien anunció que la demandará por las graves acusaciones que recibió, Pochi -la panelista de Puro Show- rompió el silencio y manifestó su enojo con la empresaria por haber expuesto una situación extremadamente privada.
En vivo, Pochi explicó por qué decidió no profundizar públicamente sobre el tema, pese a los numerosos pedidos de entrevistas que recibió: “A mí me están hablando, les agradezco un montón para que yo salga a hablar. Me encantaría. Todos saben que no tengo drama en hablar con ningún programa, en responder. Pero acá, como se trata de alguien que no eligió esto, que no elige exponerse, yo elijo no exponerla también”.
Pochi remarcó que la persona involucrada era menor de edad cuando ocurrieron los hechos y dejó en claro que no piensa alimentar la polémica: “En el momento que sucedió era una menor y es muy doloroso. Si yo salgo a responder o a decir algo, siento que la voy a exponer”.
Consultada sobre si la sorprendió la actitud de Wanda, la panelista reveló que mantuvo una conversación privada con ella antes de que estallara el escándalo: “Hablé con ella. Al principio del programa le hablé porque le dije que yo podía llegar a entender un montón de cosas. Pero esto era algo privado, que encima se lo hablé por preocupación por los hijos cuando sufren situaciones feas, dolorosas”.
Y agregó, dolida por lo sucedido: “Se lo dije desde ese lugar, no se lo conté para que me lo tirara por la cara. No es algo que yo elegí, no es algo que yo gesté. Son situaciones de la vida que te atraviesan y son muy dolorosas, sobre todo cuando se trata de uno y de lo más amado de uno”.
Sobre el intercambio que mantuvo con Wanda por mensajes, Pochi contó que el diálogo terminó abruptamente: “Hubo un ida y vuelta. Pero se cortó, punto. Yo no tengo nada más para decir cuando vos me tirás algo tan doloroso, tan privado, tan que yo no elijo contar ni exponer”.
“Todos saben que no tengo drama en hablar con ningún programa, en responder. Pero acá, como se trata de alguien que no eligió esto, que no elige exponerse, yo elijo no exponerla también”.
Además, aseguró que siempre intentó mantener a los hijos de Wanda al margen de cualquier conflicto mediático: “Acá no opinamos de los hijos, sino de las situaciones que se generan entre adultos. Siempre nos dan lástima los hijos, siempre. Cuando me mandan fotos de ella con los chicos, siempre les pongo un corazón en la cara”.
Finalmente, la panelista confesó cuál fue su mayor temor tras el episodio y dejó una de las frases más contundentes de su descargo: “¿Sabés cuál fue mi miedo? Que esta persona, que tal vez no tiene la posibilidad de enfrentar algo así frente a los medios y que no lo elige, salga lastimada. Y eso sí que no se lo perdonaría nunca más”.