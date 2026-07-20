El fuerte cruce entre Wanda Nara y Gustavo Méndez sumó un nuevo y dramático capítulo. Luego de que la empresaria lo acusara públicamente de tener causas por pedofilia, contrabando de tecnología y evasión fiscal, el periodista rompió el silencio en La Mañana con Moria y no pudo contener las lágrimas al hablar del impacto que tuvo el episodio en su entorno familiar.

Visiblemente afectado, Gustavo le habló directamente a Wanda y marcó un límite: “A vos te lo voy a decir, Wanda Nara. Vos tenés familia y yo también tengo familia. Y este programa, todos los días a la mañana, lo ve mi mamá. ¿Me entendés? Y yo tengo que estar hablando de esto por culpa tuya. Y eso es un límite. Mi familia es un límite”, empezó diciendo con la voz quebrada.

“Voy a ir hasta las últimas consecuencias en contra tuyo, porque me costó un huevo llegar acá. Me formé, estudié, me cerraron las puertas mil veces. Y te metés conmigo, con los millones de seguidores que vos tenés”, agregó.

Entre lágrimas, Gustavo remarcó que siempre intentó soportar las críticas públicas, pero que esta situación fue diferente por involucrar a sus seres queridos: “Moria siempre me dice que me resbale. Sí, pero cuando le pegan a mi familia, no me resbala. ¿Me escuchaste? Voy a ir por todo, porque yo a vos no te hice nada”.

Foto: Captura (eltrece)

El periodista también defendió su trayectoria profesional y aseguró que ejercer el periodismo no justifica las graves acusaciones que recibió: “Yo hago periodismo, trabajo en un país con libertad. Estudié, me vine acá con un bolsito. Y no soy víctima de nada, me lo gané todo solo. Y te voy a ganar en la Justicia, porque todo me lo gané solo”.

“Me acusaste de algo atroz y te tenés que hacer responsable. Yo no te acusé de nada atroz. Yo investigo, hablo con fuentes, laburo. Cuando vos lastimás a mi familia, es un límite”, siguió.

Y cerró, a flor de piel: “Todos los días mi mamá me manda un mensaje: ‘estoy preocupada por lo que dicen de vos’. Y ahora tengo que hablar de esto porque pasó públicamente. Tengo que agradecer a Moria y a mi equipo por bancarme. Es muy grave lo que hiciste”.

Foto: Captura (eltrece)

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WANDA NARA ESTALLÓ CONTRA GUSTAVO MÉNDEZ TRAS SER TRATADA DE “MUFA” POR LA FINAL DEL MUNDIAL 2026

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por un explosivo cruce con Gustavo Méndez en las redes sociales. La empresaria respondió sin filtros a un comentario del panelista de La Mañana con Moria, quien la tildó de “mufa” por haber asistido a la final del Mundial 2026.

Todo comenzó cuando el periodista escribió: “Si no fuiste a ningún partido de la Selección en todo el Mundial y vas a la final y perdemos, ¿sos mufa?”, en clara alusión a la presencia de Wanda en el estadio durante el partido decisivo.

Lejos de dejarlo pasar, la conductora recogió el guante y publicó un contundente mensaje desde su cuenta de X (antes Twitter): “No sé de quién hablás, bobo, fui a la final de Qatar también. Seguro que por mí no lo dirás. Pero es feo que trates de mufa a estrellas mundiales que también fueron hoy a un show”.

Foto: Captura de X (@wanditanara) Por: Fabiana Lopez

Sin detenerse ahí, Wanda redobló la apuesta y apuntó directamente contra el periodista: “Mufa sos vos y tu vida de cuarta que se basa en hablar de mí. Hablá de tu causa de pedofilia o de la causa nueva que tenés por contrabando de tecnología y evasión fiscal. ¡¿O no existís y tus causas no importan?!”.

Wanda Nara: “Mufa sos vos y tu vida de cuarta que se basa en hablar de mí“.

Con ese durísimo descargo, Wanda dejó en claro su enojo por el comentario de Gustavo y convirtió el intercambio en uno de los cruces más picantes de las últimas horas en las redes.