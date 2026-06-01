El clima en el panel de La Mañana con Moria explotó después de un episodio que dejó a todos boquiabiertos. Guillermo Capuya, Gustavo Méndez y Nazarena Di Serio rompieron el silencio y relataron cómo fue la pelea que tuvo el médico con Amalia Díaz Guiñazú, que terminó con insultos, gritos fuera del aire y un panel dividido.

Todo comenzó por un insólito malentendido: ambos panelistas tienen celulares casi idénticos, con la misma funda de silicona negra. Por error, el doctor se guardó el teléfono de su compañera en el bolsillo y, al darse cuenta, empezó a buscarlo desesperado. Cuando finalmente se acercó para devolverlo y pedir disculpas, escuchó lo inesperado.

“Me guardé el suyo sin querer y cuando me acerqué a devolvérselo y pedirle disculpas, escuché que me dijo ‘viejo choto’. Me enojé”, admitió Capuya en Intrusos, dejando en claro que la situación lo desbordó.

CÓMO SE PRODUJO LA PELEA ENTRE EL DOCTOR CAPUYA Y AMALIA DÍAZ GUIÑAZÚ EN LA MAÑANA CON MORIA

Lejos de calmarse, Díaz Guiñazú le respondió de mala gana y la discusión subió de tono. “Tuvimos una discusión… A veces no es lo que digo sino cómo lo digo, no me gustó el tono y se lo dije. Venía un poco cargado ya del programa y bueno”, reconoció el médico sobre el tenso momento. Después del cruce, la periodista se fue de vacaciones y no volvieron a verse.

En la entrevista con el ciclo de Lussich y Pallares, Capuya fue tajante: “No me sorprendió la actitud realmente… son cosas que molestan. Espero que todo quede acá. Ella no me pidió disculpas, seguiremos compartiendo el panel y será hola y chau”.

Según los panelistas de Intrusos, otro de los ejes del conflicto fue una silla cercana a la conductora. “Todo empezó por la silla de Fernanda Callejón. Parece que Moria dijo ‘Que venga Capuya’ y Amalia fue y se sentó primero mientras él estaba en el baño. A Amalia tampoco le gustó que Federico Sehber vaya con Moria a la pantalla a hablar del caso Agostina y lo interrumpió e hizo como un monólogo”, contó Marela Tauro.

LOS TESTIGOS DEL ESCÁNDALO ENTRE CAPUYA Y AMALIA DÍAS GUIÑAZÓ MARCARON POSICIÓN EN LA GUERRA DE PANELISTAS

Cuando la pelea se hizo pública, Díaz Guiñazú intentó instalar que Capuya había tenido una actitud violenta y hasta amenazó con denunciarlo en producción. Sin embargo, los testigos salieron a defender al médico.

Naza Di Serio fue una de las primeras en aclarar la situación: “Parece que cuando ella se dio vuelta a decirle a los técnicos que había encontrado su teléfono, les dijo ‘lo tenía este viejo cho…’. Es un monton, pero con tanta mala suerte que él la escuchó y discutieron. Él es lo más caballero que existe en el mundo. No fue así, no pasó, y la palabra ‘violento’ me parece un despropósito”.

Por su parte, Gustavo Méndez también respaldó a Capuya, remarcando la grieta que hay en el panle. “Capuya la escuchó, fue a hablar con ella, que no quiso escuchar y le dijo que era un violento. Y conmigo pasó la misma situación. Dio una nota y dijo que yo era violento, y es totalmente falso porque se lo dijo hasta a la productora ejecutiva”, señaló el panelista.

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