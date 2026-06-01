El gesto de la esposa de Nicolás Tagliafico de organizar un evento e invitar a Camila Mayan bien podría enfurecer a Alexis Mac Allister, a tan sólo 10 días para que comience el Mundial 2026.

Es que Carolina Calvagni lanzó una línea de ropa convocó a sus amigas Valu Cervantes, madre de los dos hijos de Enzo Fernández y a Cami como influencers para promocionar sus productos, quizá a sabiendas del rebote mediático que provocaría.

Aunque quizá lo más fuerte haya sido que el propio Tagliafico estaba en el mismo momento en que la ex de Mac Allister posaba abrazada a su esposa.

Valu Cervantes, Caro Calvagni y Cami Mayan. (Foto: @MauroMaxDeBrito)

También es cierto que la amistad entre las tres parejas de los jugadores de la Selección Argentina venía desde antes de que el trío se consagre campeón del mundo en Qatar 2022, y está a la vista que trascendió la escandalosa separación de Cami.

La posible charla de vestuario entre Tagliafico y Mac Allister

Por eso, Matías Vázquez se animó a expresar lo que muchos pensaban: “Si soy Alexis lo llamo a Tagliafico y le digo ‘Nicolás, ¿por qué tu mujer invitó a Cami sabiendo que estoy con una nueva pareja?’”.

Camila Mayan en los Premios Ídolo Argentina 2025 (Foto: Movilpress).

Y el conductor de Puro Show fue más allás: “Si fuera Ailén Cova y veo esta foto me indigno. Es molesto”.

Papá de Alaia junto a Ailén, Alexis Mac Allister había dejado a Camila Mayan a poco de consagrarse en el Mundial 2022 y formó familia con la mejor amiga de su juventud, mientras que Camila Mayan no volvió a formalizar pareja.