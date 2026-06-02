La polémica entre Laura Ubfal y Florencia Peña sumó un capítulo explosivo este martes cuando el panel entero de Puro Show salió al cruce de la periodista con declaraciones que no pasaron desapercibidas.

Mientras Angie Balbiani acusó a Ubfal de “hostigadora” en redes sociales, Nancy Duré cuestionó duramente los comentarios que Ubfal realizó sobre Felipe, el hijo de la actriz, y la acusó de tener una mirada “muy machista”, reabriendo el debate sobre el feminismo en los medios de comunicación.

Todo comenzó cuando Laura Ubfal analizó públicamente las declaraciones del hijo de Peña en un streaming, en medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. La periodista vinculó el caso con cuestiones culturales y criticó la exposición mediática de algunas situaciones protagonizadas por la actriz y su hijo.

Video: gentileza eltrece

Las palabras de Ubfal generaron una fuerte repercusión en redes sociales y en distintos programas de televisión. Incluso, la propia Florencia Peña salió a responderle públicamente. Sin embargo, quien fue un paso más allá fue Nancy Duré, que decidió apuntar directamente contra la periodista durante en el ciclo conducido por Pampito y Mati Vázquez en la pantalla de eltrece.

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“Yo creo que se la da de feminista, pero en el fondo tiene una mentalidad muy machista”, lanzó Duré, filosa.

La panelista fue por más y sostuvo: “Si Laura Ubfal ve en eso la estigmatización de una chica es porque ese prejuicio lo tiene ella”. Lejos de suavizar sus palabras, Duré profundizó su postura y cuestionó el posicionamiento de Ubfal respecto del feminismo.

Además, recordó otras opiniones de la periodista que, según ella, reflejan una contradicción en su discurso: “La escuché criticar a Jimena Barón por mostrar su físico, criticar a Thalía porque dice que no acepta su edad… son todas cuestiones que tienen que ver con una cabeza machista”, disparó.

Video: gentileza eltrece

“Hay muchas que levantan la bandera del feminismo y a la hora de los hechos son machistas”, sentenció Duré, dejando en claro su postura.

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