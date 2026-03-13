La noche del debate de Gran Hermano se volvió tensa y cargada de emociones cuando Carmiña, la participante expulsada por discriminación a su compañera Mavinga, se sentó cara a cara con los panelistas del programa.

En el ida y vuelta, Laura Ubfal no dudó en decirle todo lo que pensaba luego de que la exparticipante pidiera disculpas sin victimizarse: “Vengo a pedir disculpas y lo voy a seguir haciendo las veces que tenga que hacer frente a la familia, de Mavinga a Mavinga, a mi familia, obviamente, pero yo no voy a llorar para victimizarme porque no soy así”, dijo la mujer oriunda de Paraguay.

El gesto de Mavinga con Carmiña tras su expulsión por comentarios racistas (captura de Telefe, Gran Hermano)

Entonces, la periodista fue contundente: "Vos dijiste una frase que sonó horrible, que es ‘lo bueno es que no me saca la casa, me saca el hermano’. Yo te voy a explicar algo. La casa no tuvo tiempo de sacarte, porque la casa te hubiera mandado a placa y te hubiera sacado el supremo, que es la gente”.

Laura Ubfal en Gran Hermano (Foto: captura de Telefé).

“Así a lo mejor así te hubieras dado cuenta y te vas a dar cuenta cuando te contactes con el mundo que ese es el castigo”, agregó y luego de que Carmiña le preguntara ‘pero ¿por qué castigo?’, Ubfal explotó: “Porque estuviste muy mal, estuviste cruel, mi amor, cruel. ¿Sabés lo que es la crueldad?”.

Carmiña en Gran Hermano (Foto: captura de Telefé).

Carmiña, por su parte, insistió en que no buscaba victimizarse ni llorar en cámara:“¿Cuántas veces querés que reconozca? ¿Querés que llore? No lo voy a hacer. No me voy a victimizar y no voy a llorar. Sí, voy a reconocer el error como lo estoy haciendo frente a todos ustedes, frente a vos.

EL FUERTE MENSAJE DE GASTÓN TREZEGUET A CARMIÑA

Gastón Trezeguet fue directo y le remarcó a Carmiña que no se trataba de una “hoguera” ni de una confabulación en su contra: “No es casualidad que toda la tele y todos nosotros te estemos diciendo algo, no es una confabulación en tu contra. Es algo que a todos nos llama la atención por la gravedad de lo que dijiste.”

El panelista fue más allá y le pidió autocrítica:“Es un denominador común, porque sé que te pasó en Paraguay, sé que te viene pasando en muchas partes esto de irte de boca. Entonces, ¿sabés lo que me parece importante? Es importante que replantees porque vos un problema naturalizado que ni siquiera te podés dar cuenta de lo que estás diciendo".

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