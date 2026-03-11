Este miércoles por la tarde los seguidores de Gran Hermano en las redes sociales se encontraron con un mensaje de Santiago del Moro anunciado un “adiós” y de inmediato lo relacionaron con el pedido de expulsión que hicieron para Carmiña Masi los familiares de Jenni Mavinga.

Un verdadero escándalo estalló en Gran Hermano Generación Dorada después de que se viralizara un video en el que la periodista paraguaya lanza comentarios racistas contra su compañera Jenny Mavinga, oriunda de Congo.

Jenny Mavinga de Gran Hermano (Foto: gentileza Telefe)

La polémica se desató cuando Mavinga bailaba en el patio junto a otros participantes y Carmiña, en diálogo con Emanuel Di Gioia, hizo referencias a la esclavitud y utilizó frases como: “La negra parece que recién la compraron y viene a hacer el show, que recién se bajó del barco. Ay el monito, el monito del barco. Se piensa que así la va a salvar, lo único que puede hacer ahora es mover el culo”.

Carmiña Masi de Gran Hermano (Foto: gentileza Telefe)

Las palabras de Carmiña generaron un repudio inmediato en redes sociales y la reacción no tardó en llegar desde el entorno de Jenny. Su marido, Damián, habló con el programa Gossip (NET TV) y expresó su furia: “Realmente estoy indignadísimo, estoy angustiado”, dijo.

Foto: Instagram @jennymavinga

“Es algo que en este país pensé que no nos lo íbamos a encontrar. Sinceramente, no sé si se puede hacer algo, me acaban de llamar de la producción. Uno está acostumbrado a internet, no a un programa de televisión. Si ella se entera lo que están diciendo, se arma un escándalo. Es un canal que tiene que dar el ejemplo y… Ahora voy a hablar con la producción”, adelantó.

Minutos después de la viralización del video, la familia de Jenny difundió un comunicado en sus redes sociales donde exigieron la expulsión inmediata de Carmiña Masi y sanciones para los participantes que avalaron los dichos, Danelik y a Emanuel.

El pedidio de la familia de Jenny Mavinga a Gran Hermano (Foto: Instagram @jennymavinga)

“Como familia queremos expresar nuestro profundo repudio ante los comentarios racistas que se difundieron dentro de la casa contra Mavinga. Comparar a una persona africana con un ‘mono’ y sugerir que ‘parece que recién la acaban de comprar’ no es un chiste: es racismo. Este tipo de expresiones deshumanizan, hieren y no pueden ser naturalizadas en un programa que ven millones de personas”, señalaron.

El comunicado de Santiago del Moro (Foto: Instagram @santidelmoro)

Algunos minutos después, Santiago del Moro publicó la imagen de un sobre de Gran Hermano con la frase “Hoy 22.30 Chau, chau, adiós”. Más adelante, el conductor agregó otra story: “¡Me comunican que la decisión por parte de Gran Hermano ya está tomada! Hoy 22.30 Comunicado oficial. Todo es Gran Hermano”, señaló.

¿Le llegó la hora de irse a Carmiña?

