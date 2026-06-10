Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin se convirtieron en padres este miércoles por la mañana con el nacimiento de Justo, el primer hijo de la pareja. El bebé llegó al mundo por cesárea en el Sanatorio Otamendi, según confirmaron fuentes cercanas a la familia.

La relación entre ex jefe de Gobierno porteño y la licenciada en Ciencias de la Comunicación comenzó en el ámbito laboral, cuando compartieron espacio en la secretaría de Tercera Edad durante 2020 y 2021. El vínculo se fue gestando a través de largas charlas telefónicas, hasta que el amor se hizo presente.

“Empezamos hablando por teléfono, muchas horas”, recordó Maylin en una entrevista. Entre risas, contó cómo le confesó a su mamá sus sentimientos: “Un día le dije: ‘Má, creo que me gusta Larreta’. ¡Me miró con una cara!”.

Rodríguez Larreta y Milagros Maylin (Foto: Instagram @horaciorodriguezlarreta)

En octubre de 2022, el propio Larreta blanqueó el romance en una entrevista con Luis Novaresio: “Me enamoré, estoy muy feliz. Me hace muy bien. Siento que me descontractura, me desestructura. Yo a veces soy un poco rígido, duro… Siento que ella me ablanda”, confesó el dirigente.

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LA FELICIDAD DE LARRETA Y MILAGROS MAYLIN: NACIÓ JUSTO, SU PRIMER HIJO

La pareja se casó en noviembre de 2024 en una ceremonia privada, rodeados solo de familiares y amigos cercanos. Más tarde, celebraron con una fiesta para 350 invitados en un salón de lujo.

La propuesta de casamiento llegó de una manera especial: con una carta. Maylin contó que al principio le costó animarse a la exposición pública: “Estoy enamorada de vos, pero no me animo a salir, a estar expuesta”, le escribió a Larreta.

Rodríguez Larreta y Milagros Maylin (Foto: Instagram @horaciorodriguezlarreta)

La boda religiosa estaba prevista para octubre, pero la muerte del padre de Milagros, Claudio Maylin, el 18 de julio, obligó a reprogramar la fecha. Finalmente, el civil se realizó el 27 de noviembre, día de la Virgen de la Medalla Milagrosa, de quien Milagros es muy devota.

Con la llegada de Justo, Horacio Rodríguez Larreta se convierte en padre por tercera vez. Ya tenía dos hijas, Paloma y Serena, fruto de su matrimonio anterior con Bárbara Diez. Ahora, junto a Milagros Maylin, inicia una nueva etapa familiar.

Rodríguez Larreta y Milagros Maylin (Foto: Instagram @horaciorodriguezlarreta)

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