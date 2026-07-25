Luck Ra volvió a quedar en el centro de la escena luego de publicar un llamativo video en su cuenta de TikTok que muchos interpretaron como una posible confirmación de su separación de La Joaqui.

En las imágenes, el cantante aparece apoyado sobre un balcón frente al mar, contemplando el atardecer, mientras suena una reflexión que rápidamente despertó todo tipo de especulaciones entre sus seguidores.

El texto que acompaña el video dice: “Que me importa donde estoy, adonde voy y qué c… voy a hacer, mientras me tenga a mí. Todo va a estar bien”.

Foto: Captura de video de TikTok (@luckra1999)

La frase, cargada de un tono introspectivo y de superación personal, llegó en medio de los fuertes rumores de distanciamiento con La Joaqui, por lo que muchos usuarios no tardaron en vincular el mensaje con el delicado momento sentimental que estaría atravesando el artista.

Aunque Luck Ra no hizo ninguna referencia directa a la cantante ni confirmó una ruptura, el posteo fue suficiente para que las redes sociales estallaran con comentarios de quienes creen que el músico dejó una pista sobre el presente de la pareja.

Por ahora, ninguno de los dos habló públicamente sobre el estado de la relación, pero el sugestivo video de TikTok alimentó aún más las versiones de separación y dejó a sus fanáticos atentos a cualquier nuevo movimiento de ambos.

“Que me importa donde estoy, adonde voy y qué c… voy a hacer, mientras me tenga a mí. Todo va a estar bien”.

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ASEGURAN QUE LA JOAQUI Y LUCK RA ATRAVIESAN UNA FUERTE CRISIS DE PAREJA: “NO ESTÁN JUNTOS”

Una inesperada versión sacudió al mundo de la música. En LAM aseguraron que La Joaqui y Luck Ra estarían atravesando una profunda crisis de pareja y que, incluso, ya no estarían juntos desde hace varias semanas.

“Ellos están ena crisis muy profunda. No están juntos. Ya hace casi un mes y pico, mes y medio. Obviamente, tal vez salgan a negarlo, pero no están bien”, lanzaron al aire.

Según contaron en el programa, la decisión de tomar distancia habría partido de Luck Ra, mientras que La Joaqui seguiría apostando a la relación: “Él quiere otra cosa para su vida. Ella está muy enamorada y no lo puede entender”, aseguraron.

Foto: Instagram (@lajoaqui)

“Tomaron la decisión de guardarse mediáticamente en este momento para que ella pueda estar un poco más fuerte para cuando quieran anunciar este tema”, explicaron.

En el programa también revelaron que la pareja ya había atravesado una fuerte turbulencia meses atrás, aunque en aquella oportunidad lograron recomponer el vínculo: “Ponele que hace seis meses tuvieron una crisis también. Lograron reflotar, salir adelante. Pero bueno, hay un montón de cosas en el medio”, contaron.

Como uno de los indicios de la supuesta separación, señalaron un cambio en las salidas y en la dinámica social del cantante: “Él tiene un grupo con los traperos conocidos donde ella nunca más fue a ninguna juntada. Ese grupo salía a bailar, él hacía mucho asado y ella nunca más apareció”.

“Ellos están ena crisis muy profunda. No están juntos. Ya hace casi un mes y pico, mes y medio“.

Otro dato que llamó la atención fue el comportamiento de Luck Ra durante un reciente streaming realizado en España: “Muchos fanáticos empezaron a sospechar. Todo el chat le preguntaba por esta crisis. Eran todos los mensajes sobre ese tema y él no respondía nada”, remarcaron.

En cambio, aseguraron que La Joaqui sí hizo una sutil referencia a su novio en el programa que comparte con Flor Jazmín Peña: “Ella, nobleza obliga, lo nombró en su último programa del sábado pasado... Como que habló de él, pero dio pistas”, comentaron.

Además, destacaron un detalle que no pasó inadvertido entre los seguidores de la pareja: “Ellos siempre subían fotos todo el tiempo. Ya que no suban fotos juntos...”, cerraron, alimentando aún más las versiones de crisis.