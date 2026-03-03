L-Gante visitó SQP y confirmó que está distanciado de La Joaqui, luego de que Yanina Latorre le preguntara por el rumor de que la cantante de RKT lo habría bajado de MasterChef Celebrity.
Según la conductora de América, Elian iba a ser uno de los reemplazos de Maxi López durante su viaje a Suiza. En ese marco, el cantante terminó revelando que está alejado de La Joaqui y respondió si el conflicto tuvo que ver con la China Suárez.
L-Gante confirmó su pelea con La Joaqui: ¿fue por la China Suárez?
Yanina Latorre: -La Joaqui puso el grito en el cielo y le pidió a la producción de MasterChef que no vayas por algo que había pasado entre ustedes.
L-Gante: -Era un junte peligroso, como este.
Ximena Capristo: -¿Vos saliste con La Joaqui?
L-Gante: -No, tenemos una relación de confianza, nos llevamos bien, pero hasta ahí. Nos hemos distanciado por diferencias.
Ximena: -¿Sus cuerpos se conocen desnudos?
L-Gante: -No, no.
Yanina: -Qué caballero que es.
Pía Shaw: -¿Las diferencias fueron por la China Suárez? La Joaqui era muy amiga de la China.
L-Gante: -No, no. Sí he estado en esos momentos en los que ella se juntaba con la China, pero nada que ver.
Majo Martino: -¿Pero te gustaba La Joaqui? Es muy linda.
L-Gante: -Olvidate, mi amiga es hermosa.
Majo: -¿Pero te la quisiste levantar?
L-Gante: -No, esa intención no la tuve.
Yanina: -¿Y por qué te habrá querido bajar de MasterChef?
L-Gante: -¿Será así? Le voy a preguntar.
Yanina: -Es una negadora.
L-Gante: -Le mando mensaje ahora. Le quise mandar por Instagram, pero lo tengo bloqueado. No tengo el número; si no, le mandaba.
Yanina: -No puede ser que no tengas el número. Lo tengo yo. Ahí pasó algo y quedó todo raro, y por eso no quería que vayas a MasterChef. ¿Te peleaste con La Joaqui por la China?
L-Gante: -No, olvidate. Imposible. Nunca peleé por la China.
Yanina: -¿Por qué te peleaste?
L-Gante: -No me peleé, tuvimos diferencias sanas. Nos enojamos un poquito y dejamos de hablar un tiempo.
Yanina: -¿Pero vos querías ir a MasterChef?
L-Gante: -Sí, olvidate.