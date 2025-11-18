La Joaqui se animó a hablar como nunca antes sobre el fin de su amistad con Eugenia “la China Suárez, un tema que generó rumores, especulaciones y todo tipo de versiones en los últimos meses. En una nota que dio a Sálvese Quien Pueda, la cantante respondió sin vueltas y dejó claras las razones del distanciamiento.

La entrevista comenzó con la pregunta directa del cronista, Rodrigo Bar: “Hablan mucho de esto de que vos tenías un vínculo con la China, que después se rompió. ¿Esto fue así? ¿Pasó algo?”, indagó.

Lejos de esquivar el tema, La Joaqui fue contundente: “No, nos desvinculamos porque nos dejamos de pertenecer. Obviamente hay cosas que cuando vas creciendo, en la preadultez pensás igual, cuando ya entrás a los 30 tal vez dejás de pensar igual. Y yo soy una persona que, si no me estoy entendiendo con vos, la mejor”.

“Dejemos el amor intacto. Pero quedarse hasta odiarse es algo que tenemos que dejar de tener como tabú. No tenemos los mismos valores o los mismos pensamientos. Está bien no pensar igual. Lo que está mal es forzar un vínculo que ya no fluye. Por respeto a lo que fue”, agregó.

Además, se refirió a las versiones sobre supuestos conflictos por un hombre: “Independientemente de lo que haya sucedido, si pasó o no, lo que se dice, yo no me pelearía con una mujer por eso, por un chico. Eso va más allá”.

Para cerrar, la artista aclaró que los rumores que circularon no tienen relación con su distancia con la actriz: “De hecho, las cosas que se sugieren fueron mucho después de que yo me dejé de vincular con la China. Nos dejamos de vincular porque teníamos intereses distintos. Ella quería ir por la izquierda y yo por la derecha”.

ESCÁNDALO INESPERADO: EL FAMOSO QUE HABRÍA ENFRENTADO A LA JOAQUI CON LA CHINA SUÁREZ

Luego de que surgieran todo tipo de especulaciones sobre las razones que causaron el fin de la amistad entre Eugenia “la China” Suárez y La Joaqui, Yanina Latorre rompió el silencio y reveló qué famoso jugador de fútbol internacional tuvo que ver con este quiebre.

“La China y La Joaqui eran muy amigas. Incluso, en un momento, la China le festejó un cumpleaños a la Joaqui. Pero parece que la Joaqui cayó con mucha gente, y a la China no le habría gustado. Ahí empezó el ruido”, comenzó diciendo Yanina en Sálvese Quien Pueda.

Sin embargo, la verdadera bomba llegó después. Según la conductora, el conflicto se habría originado por un reconocido futbolista colombiano: “La Joaqui tuvo un novio que nunca trascendió tanto. Era un jugador de fútbol que se llama James Rodríguez. Ella lo contó muy por arriba en una nota, pero nunca lo confirmó públicamente”, detalló.

La historia tomó un giro inesperado cuando, según la presentadora, la China empezó a seguir a James en redes justo después de que La Joaqui terminara su romance: “Ni bien la Joaqui cortó con James, la China lo empezó a seguir. Y no sólo a él, también al chofer y hombre de confianza del futbolista”.

Pero lo más sorprendente fue lo que vino después: “Las historias del chofer mostraban a la China paseando en el auto por Colombia. ¡Con el chofer de James! Imaginate la cara de la Joaqui cuando vio eso”, sumó.

“La China tiene una obsesión con los ex de las amigas. No puede con eso. Quería un jugador de fútbol, y ahí fue. Lo logró con Mauro Icardi”, cerró Yanina Latorre, filosa.

