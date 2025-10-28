El desafío de la noche en MasterChef Celebrity puso a prueba los nervios de todos los participantes, pero La Joaqui fue quien se llevó el momento más tenso del programa. Los famosos debían preparar un menú árabe con kebab de cordero, dip de yogur y pan pita, pero la cantante no logró controlar la ansiedad ni el estrés.

Apenas empezó la prueba, La Joaqui se mostró desbordada por los tiempos y las complicaciones con la masa.

“¡No puede ser! ¡Oliva! ¡El pan!“, gritó La Joaqui, sorprendiendo a sus compañeros con su reacción.

La Joaqui colapsó en las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe)

Entre el apuro y los nervios, se quemó una mano y pidió ayuda a los gritos: “¡Yogur, yogur! ¿Dónde está el yogur? ¡Ay, la conciencia! ¡Vamos, que tengo que meter otra! Pero me cuesta mucho porque se me despega“.

Con el reloj corriendo y solo cinco minutos restantes, La Joaqui imploró un “changüí”: “¡No puedo, no puedo! ¡Regalame ocho minutos! Tiempo extra. Por favor, estoy al borde del mental breakdown”.

LA JOAQUI FUE SOCORRIDA POR SUS COMPAÑEROS EN MASTERCHEF

Al ver a La Joaqui en crisis, Emilia Attias fue la primera en acercarse para ayudarla a terminar el menú oriental.

“Vinieron todos mis compañeros a ayudarme. La estoy pasando fatal”, cerró la cantante de RKT, en plena crisis.

