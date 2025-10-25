En su cuenta de Instagram, La Joaqui diversifica el estilo de su contenido entre canciones, día a día y fotos que suben la temperatura.

Esta vez, fue viral por imágenes de esta última vertiente. Es que la artista se metió en la bañera -lógicamente- sin ropa.

La Joaqui incendió las redes con una foto como Dios la trajo al mundo en la bañera con espuma | Créditos: Instagram @lajoaqui

Con espuma tapó sus partes íntimas y así fue como deslumbró en las redes sociales con tres imágenes.

LA JOAQUI LLORÓ EN MASTERCHEF CELEBRITY

En una de las noches más emotivas de MasterChef Celebrity, La Joaqui sorprendió al público al dejar de lado su habitual energía y mostrarse vulnerable frente al jurado.

Durante la presentación de su plato, la cantante no pudo contener las lágrimas al recordar su infancia en Costa Rica, donde vivió hasta los 15 años, y las adversidades que atravesó junto a su madre antes de regresar a la Argentina.

La Joaqui se quebró en MasterChef Celebrity al recordar su infancia en Costa Rica: “Mi mamá…” | Créditos: Instagram @lajoaqui

“Viví en Costa Rica hasta los 15 años”, contó entre lágrimas, mientras presentaba un pollo con salsa y verduras, una receta sencilla pero cargada de historia personal.

La artista explicó que era una comida típica del colegio al que asistió durante su adolescencia, y que detrás de ese plato se escondía una parte muy significativa de su vida. “Mi mamá trabajaba todo el día y yo pasaba mucho tiempo sola. Aprendí a hacerme fuerte desde chica”, dijo con la voz quebrada.