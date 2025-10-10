Wanda Nara volvió a dar que hablar en las redes sociales tras compartir un enigmático posteo que despertó especulaciones entre sus seguidores. La conductora de MasterChef mostró el exclusivo ramo de rosas rojas que recibió de La Joaqui, con un detalle que no pasó desapercibido.

Sobre las flores, podían verse mariposas doradas y una tarjeta con un contundente mensaje: “En la vida vuelve todo menos vos”, se pudo leer en el posteo que Wanda subió a Instagram Stories.

El gesto, acompañado por la canción de La Joaqui, “Todo vuelve”, hizo que muchos fans interpretaran que el mensaje podía tener una doble intención, quizás dirigida a alguno de sus ex.

“Gracias, @lajoaqui, por esto”, agregó la empresaria sobre la imagen, con un emoji de un corazoncito rojo y una carita llorando, muy emocionada por el gesto de la artista.

ELBA MARCOVECCHIO ADELANTÓ LA PRÓXIMA JUGADA DE MAURO ICARDI CONTRA WANDA NARA

El enfrentamiento judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo. En una entrevista con Puro Show, Elba Marcovecchio, representante legal del delantero, habló sin rodeos sobre la exposición mediática del caso y adelantó cuál será el próximo paso del futbolista en medio de la guerra con su expareja.

“Me parece que fue una exposición de una criatura, que no quiero nombrar para no caer en eso que tantas veces decimos: la exposición de los chicos en forma directa o indirecta genera daño a los niños y también a quien es denunciado. Mauro lo sufrió mucho”, sostuvo la abogada, en referencia a los recientes posteos de Wanda.

Al ser consultada por el origen del conflicto, Marcovecchio aclaró: “La denuncia la hacen Maxi López y Wanda Nara. Los dos lo hacen en forma conjunta”. Y explicó cómo funciona el procedimiento judicial: “El colegio informa una situación y la justicia investiga si tiene o no magnitud”.

Además, la letrada confirmó que Icardi prepara acciones legales: “Tenemos instrucciones de Mauro. No vamos a precisar exactamente el tipo de acciones que vamos a hacer. Todo esto es muy reciente, pero sí tenemos instrucciones de iniciar acciones”.

Finalmente, sobre la posibilidad de que el futbolista viaje a la Argentina, Marcovecchio fue cauta y cerró: “Por él, viene dentro de tres minutos a ver a sus hijas, pero no creo que eso sea tan fácil“.