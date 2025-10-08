El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a escalar, esta vez con la pantalla de Telefe como escenario. En El Diario de Mariana, los panelistas debatieron sobre las provocaciones que la conductora habría deslizado en las promos de MasterChef, donde habló del “maní” y la “palta” y Elba Marcovecchio -abogada del jugador- no se quedó callada.

“Esto es una sátira. Yo no creo que Telefe se prenda a las chicanas de Wanda porque esto lo único que demuestra es que ella no lo suelta a Mauro. Tiene una obsesión”, comenzó diciendo la letrada en vivo.

“Estar hablando de la genitalidad con la importancia que tiene la virilidad en un hombre, me parece que no es punto que tengamos que estar hablando de esto“, agregó.

Elba Marcovecchio en el cumpleaños de Ángel de Brito (Foto: Movilpress).

Y cerró, picante: “Telefe es el canal de la familia. Mauro fue agredido de forma baja, siendo el padre de las hijas de Wanda. Lo único que hace es defenderse como puede. No confundamos un ataque con una defensa”.

Elba Marcovecchio: “Acá hay una agresión baja, barrial, absolutamente sin sentido“.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ELBA MARCOVECCHIO ADELANTÓ LA PRÓXIMA JUGADA DE MAURO ICARDI CONTRA WANDA NARA

El enfrentamiento judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo. En una entrevista con Puro Show, Elba Marcovecchio, representante legal del delantero, habló sin rodeos sobre la exposición mediática del caso y adelantó cuál será el próximo paso del futbolista en medio de la guerra con su expareja.

“Me parece que fue una exposición de una criatura, que no quiero nombrar para no caer en eso que tantas veces decimos: la exposición de los chicos en forma directa o indirecta genera daño a los niños y también a quien es denunciado. Mauro lo sufrió mucho”, sostuvo la abogada, en referencia a los recientes posteos de Wanda.

Al ser consultada por el origen del conflicto, Marcovecchio aclaró: “La denuncia la hacen Maxi López y Wanda Nara. Los dos lo hacen en forma conjunta”. Y explicó cómo funciona el procedimiento judicial: “El colegio informa una situación y la justicia investiga si tiene o no magnitud”.

Fotos: Captura (eltrece) e Instagram (@mauroicardi y @wanda_nara)

Además, la letrada confirmó que Icardi prepara acciones legales: “Tenemos instrucciones de Mauro. No vamos a precisar exactamente el tipo de acciones que vamos a hacer. Todo esto es muy reciente, pero sí tenemos instrucciones de iniciar acciones”.

Elba Marcovecchio: “Tenemos instrucciones de Mauro. No vamos a precisar exactamente el tipo de acciones que vamos a hacer. Todo esto es muy reciente, pero sí tenemos instrucciones de iniciar acciones”.

Finalmente, sobre la posibilidad de que el futbolista viaje a la Argentina, Marcovecchio fue cauta y cerró: “Por él, viene dentro de tres minutos a ver a sus hijas, pero no creo que eso sea tan fácil“.