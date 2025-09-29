Elba Marcovecchio se mostró elegante y sonriente en la gala de los Martín Fierro 2025, pero no esquivó las preguntas más picantes sobre Mauro Icardi, que está instalado en Turquía junto a Eugenia “la China” Suárez.

En diálogo exclusivo con Ciudad Magazine, la letrada habló de la posibilidad de que Mauro Icardi vuelva al país y hasta se refirió al vínculo con Wanda Nara.

Consultada sobre un eventual cruce con la empresaria en la premiación, la abogada fue contundente: “Ella es la madre de los hijos de mi cliente. Más allá de las diferencias, la respeto y la valoro”, afirmó con diplomacia.

Foto: Captura de video exclusivo de Ciudad Magazine

Sobre la posibilidad de que el delantero del Galatasaray regrese a la Argentina, Marcovecchio no lo descartó: “Vamos a ver… A mí me encantaría, pero vamos a ver”, deslizó, alimentando las versiones de un inminente viaje del futbolista.

Finalmente, Elba aclaró que no existe ningún obstáculo legal que impida la visita de Icardi al país, en especial, por el enfrentamiento legal que mantiene con la madre de sus dos hijas, Wanda: “No hay impedimento jurídico“, cerró, concreta.

Mauro Icardi. Foto: Instagram @mauroicardi

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ELBA MARCOVECCHIO SALIÓ AL CRUCE DE WANDA NARA TRAS SU DENUNCIA CONTRA MAURO ICARDI: “HAY BOZAL LEGAL”

La guerra mediática y judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo, esta vez con la voz de Elba Marcovecchio, abogada del futbolista, quien salió al cruce de las fuertes acusaciones de la empresaria.

Todo comenzó con el posteo que Wanda publicó en Instagram contra su ex, donde aseguró: “Mucho más digno es trabajar que mirar mis historias todas las noches”, además de acusarlo de no cumplir con sus responsabilidades económicas.

Ante esto, la letrada salió al cruce en vivo en América Noticias: “No puedo hablar nada del expediente, porque para todas las partes, menos para la actora o demandada, pareciera que hay bozal legal, pero bueno”.

Foto: Captura (América)

Asimismo, la abogada remarcó la importancia de respetar los procesos judiciales: “Los expedientes son privados. Cuando una parte infringe en estos, queda en desventaja el que cumple y se genera una situación compleja”.

Elba Marcovecchio: “No puedo hablar nada del expediente, porque para todas las partes, menos para la actora o demandada, pareciera que hay bozal legal, pero bueno”.

“La demanda de alimentos no fue presentada aún y es importante para un debido proceso”, siguió. Y cerró, firme con su postura: “No puedo decir mucho más. Lo que yo hablo, lo hablo por los expedientes. Hay una resolución judicial que debe ser cumplida”.