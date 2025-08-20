La China Suárez es una constante generadora de contenidos en redes sociales y ahora se enfocó en su día a día con Mauro Icardi.

La actriz y modelo mostró cómo son sus jornadas de convivencia junto con su pareja en Estambul, Turquía.

CHINA SUÁREZ MOSTRÓ SUS DÍAS CON ICARDI

En el video que publicó la China Suárez se ve a Mauro Icardi en diferentes facetas. Por un lado, su costado divertido, con chistes y sonrisas.

También se lo ve en diferentes vehículos, como su camioneta, un monopatín y hasta un micro. Pero no sólo eso, sino que también se muestra haciendo cosas de la casa, como tomando medidas y usando herramientas, por lo que la actriz escribió: “Hombre que resuelve vale x 1000”.