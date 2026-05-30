El fútbol, la política y la corrupción suelen cruzarse mucho más de lo que muestran las transmisiones deportivas. Sobre esa idea se construye México 86, la nueva película protagonizada por Diego Luna que ofrece Netflix: revive uno de los momentos más complejos detrás de la organización del Mundial de fútbol.

Pero lejos de enfocarse en los goles de Diego Maradona o en la gloria deportiva, la producción apunta a las negociaciones, presiones y maniobras políticas que permitieron que México terminara convirtiéndose en sede de la Copa del Mundo.

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Dirigida por Gabriel Ripstein, la película de casi dos horas mezcla sátira política, drama y humor negro para construir un relato inspirado en hechos reales.

El estreno en Netflix además coincide con el clima generado por la Copa del Mundo 2026, que vuelve a tener a México como uno de los países anfitriones.

De qué trata México 86

La historia transcurre a mediados de los años 80, en un contexto marcado por la crisis económica, las tensiones políticas y las consecuencias del devastador terremoto que golpeó a Ciudad de México en 1985.

Diego Luna cuenta cómo vivió el Mundial de México 86.

En ese escenario aparece Martín de la Torre, un burócrata ambicioso y extremadamente ingenioso que encuentra una oportunidad inesperada para ascender dentro del sistema político mexicano.

Cuando Colombia renuncia a organizar el Mundial de 1986 por problemas económicos, México entra inesperadamente en carrera para quedarse con la sede. A partir de allí, el protagonista comienza una operación repleta de negociaciones turbias, maniobras diplomáticas y estrategias poco transparentes para convencer a la FIFA y asegurar que el torneo se juegue en territorio mexicano.

El tráiler de la película México 86, en Netflix.

La película utiliza ese contexto histórico para construir una sátira sobre el poder político y mediático de la época, mostrando cómo el fútbol podía transformarse tanto en una herramienta de unidad nacional como en un mecanismo de propaganda y manipulación.

Una mirada política detrás del Mundial más recordado

México 86 evita contar el torneo desde el lugar habitual del relato deportivo. Aquí, el foco está puesto en los despachos oficiales, las operaciones políticas y las tensiones institucionales detrás de un evento que terminó convirtiéndose en símbolo mundial.

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Según explicó Diego Luna, la película utiliza la sátira para retratar el inicio del desgaste político del PRI y la forma en que ciertos mecanismos de corrupción terminaron naturalizándose dentro del poder mexicano.

El actor también señaló que el proyecto tiene una dimensión muy personal para él, ya que el Mundial de 1986 y el terremoto de 1985 forman parte de sus primeros recuerdos de infancia.

México 86, en Netflix, está lejos de las gambetas y goles de Maradona en la cancha.

Desde medios especializados también remarcaron que el film en Netflix dialoga con un contexto actual donde las relaciones entre política, negocios y grandes eventos deportivos siguen generando controversias alrededor del mundo.

Cómo es el reparto de México 86, en Netflix