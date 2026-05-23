Netflix vuelve a poner el foco en uno de los episodios más caóticos de la historia reciente del fútbol mundial con El autobús: La huelga de la selección francesa, un documental que reconstruye la crisis interna que atravesó el conjunto europeo durante el Mundial de Sudáfrica 2010.

Recién llegado al streaming, pronto despertó interés entre fanáticos del deporte y espectadores atraídos por las historias de escándalos, egos y derrumbes colectivos, con una nueva Copa del Mundo a la vuelta de la esquina.

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La producción tiene una duración cercana a los 90 minutos y revive el recordado motín de los jugadores de Les Bleus que se negaron a entrenar y permanecieron dentro del micro del plantel en protesta contra el cuerpo técnico.

De qué trata El autobús: La huelga de la selección francesa

El documental reconstruye el colapso deportivo e institucional que sufrió la selección de Francia en el Mundial de 2010, disputado en Sudáfrica.

Bajo la dirección técnica de Raymond Domenech, el equipo llegó al torneo envuelto en tensiones internas, cuestionamientos públicos y un clima cada vez más conflictivo dentro del vestuario.

El entonces capitán de la selección de fútbol de Francia, Patrice Evra,

La situación explotó tras la derrota ante México en la fase de grupos, cuando Nicolas Anelka insultó al entrenador durante el entretiempo. La discusión se filtró a la prensa y la Federación Francesa decidió expulsar al delantero del plantel.

Como respuesta, los jugadores organizaron una huelga y se negaron a entrenar, permaneciendo dentro del micro del equipo frente a las cámaras de todo el mundo.

El tráiler oficial de Tráiler de El autobús: La huelga de la selección francesa, en Netflix.

Ese episodio, conocido popularmente como “el motín de Knysna”, terminó convirtiéndose en un símbolo del derrumbe de Los Galos: el equipo quedó eliminado en primera ronda con apenas un punto y una imagen completamente destruida ante la opinión pública.

A través de imágenes de archivo, testimonios inéditos y entrevistas con protagonistas de aquella crisis, el documental intenta explicar cómo un seleccionado lleno de estrellas terminó consumido por los conflictos internos.

El escándalo que cambió para siempre a Francia

Uno de los aspectos más interesantes del documental es que no se limita únicamente al costado deportivo. También analiza el impacto político, social y mediático que tuvo el fracaso francés. La crisis llegó a involucrar al entonces presidente Nicolas Sarkozy y abrió un intenso debate nacional sobre identidad, racismo, representación y el rol de los futbolistas en la sociedad francesa.

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Tras el Mundial, varios jugadores fueron sancionados y la Federación inició un profundo proceso de renovación. Años después, Francia lograría reconstruirse hasta conquistar el Mundial de Rusia 2018.

Además, muchos medios señalaron que el documental funciona incluso para espectadores que no siguen habitualmente el fútbol, ya que la historia tiene elementos propios de un drama político y humano.

El documental cuenta con testimonios muy valiosos de los porotagonistas.

Qué protagonistas aportan su testimonio en cámara