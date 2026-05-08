Con una trama que mezcla intriga política y drama personal, Misión secreta se presenta como una opción eficaz para quienes buscan un thriller de espías de corte clásico, apoyado en actuaciones reconocibles como la de Richard Gere.

Esta película que combina acción, suspenso y drama en el contexto de las tensiones heredadas de la Guerra Fría, fue dirigida por Michael Brandt y ahora se encuentra disponible en Amazon Prime Video.

La producción propone una historia de identidades ocultas, traiciones y conspiraciones que, pese a apoyarse en fórmulas conocidas del género, logra sostener el interés con un ritmo sostenido.

De qué trata Misión secreta

La historia comienza con el asesinato de un senador estadounidense, un crimen que presenta la firma de “Cassius”, un legendario asesino soviético que se creía muerto desde hacía años. Ante este escenario, la CIA decide convocar a Paul Shepherdson, un agente retirado que dedicó gran parte de su carrera a perseguir a ese criminal.

// De que trata Extraction, el espectacular thriller de acción que muchos confunden con otro tanque

Para resolver el caso, Shepherdson debe trabajar junto a Ben Geary, un joven agente del FBI que estudió en profundidad el accionar de Cassius. A medida que avanzan en la investigación, ambos descubren que el enemigo podría estar más cerca de lo que imaginaban y que las lealtades no siempre son lo que parecen.

Paul Shepherdson debe trabajar junto a Ben Geary, un joven agente del FBI.

La trama se construye a partir de sospechas, dobles identidades y revelaciones progresivas, elementos característicos del cine de espionaje.

El vínculo entre los protagonistas también se vuelve central, ya que el agente experimentado y el novato deberán aprender a confiar -o desconfiar- mutuamente en un contexto de creciente tensión.

Un thriller de espías con sello clásico

Lejos de reinventar el género, la película retoma varios de los tópicos tradicionales del espionaje: la figura del agente retirado que vuelve para una última misión, el enemigo de la Guerra Fría que resurge y el juego de engaños dentro de las propias agencias de inteligencia.

El tráiler de la película Misión Secreta, con Richard Gere.

El guion, escrito por el propio Brandt junto a Derek Haas, apuesta por una estructura narrativa que privilegia el misterio por sobre la acción constante. A lo largo del relato, se despliegan pistas y giros que apuntan a sostener la intriga hasta el desenlace.

// ‘Algo terrible está a punto de suceder’: por qué ver el suceso mundial de los creadores de Stranger Things

Sin embargo, la recepción crítica fue dispar. Algunos análisis señalaron que la historia recurre a clichés del género y que no logra desarrollar del todo sus personajes, aunque destacaron su capacidad para mantener la atención del espectador.

Producción y contexto de estreno

Misión secreta marcó el debut como director de Michael Brandt, reconocido previamente por su trabajo como guionista en películas de acción. La producción se rodó en Estados Unidos y contó con un elenco de figuras reconocidas de Hollywood.

En Argentina, la película se estrenó en mayo de 2012 y fue clasificada para mayores de 13 años. Su combinación de intriga política y acción moderada la ubicó como una opción intermedia dentro de la cartelera de ese momento, especialmente para el público afín al thriller.

Misión secreta está disponible en Amazon Prime Video.

Cómo es el reparto de Misión secreta