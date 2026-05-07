La casa de papel sigue expandiendo su universo con el estreno de Berlín y la dama del armiño, la nueva entrega centrada en el personaje interpretado por Pedro Alonso que se convirtió en uno de los favoritos del público. Netflix lanzó este miércoles el tráiler oficial y nuevas imágenes de la serie, que llegará a la plataforma el próximo 15 de mayo.

La historia volverá a seguir a Berlín y su banda en un nuevo golpe maestro que tendrá como escenario principal la ciudad de Sevilla. Esta vez, el grupo deberá llevar adelante un plan tan ambicioso como peligroso: robar “La dama del armiño”, la icónica obra de Leonardo da Vinci, a pedido del Duque de Málaga.

Imagen de Berlín y la dama del armiño (Foto: gentileza Netflix)

Sin embargo, detrás del supuesto robo se esconde una trama mucho más oscura. Berlín y Damián fingirán ir detrás de la famosa pintura mientras su verdadero objetivo será enfrentarse al Duque y a su esposa, quienes creen poder manipular al ladrón más carismático del universo de La casa de papel. El desafío despertará en Berlín su costado más vengativo y peligroso.

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Además de Pedro Alonso, regresarán al elenco Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández y Joel Sánchez. A ellos se sumarán Inma Cuesta, que interpretará a Candela, además de José Luis García-Pérez y Marta Nieto como los aristócratas que pondrán en jaque al grupo.

La nueva temporada contará con ocho episodios y fue creada nuevamente por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, los responsables detrás del fenómeno mundial de La casa de papel. La ficción fue rodada en distintas ciudades españolas como Sevilla, Madrid, San Sebastián y Peñíscola.

Con esta nueva entrega, Netflix apuesta a seguir ampliando una de sus franquicias más exitosas. Entre robos imposibles, traiciones y el magnetismo de Berlín, la serie promete mantener el espíritu que convirtió a La casa de papel en un fenómeno global.

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