Los fanáticos del terror están de fiesta: “Evil Dead Burn” lanzó su primer tráiler y dejó a todos con la piel de gallina. La película, que será el capítulo final de la legendaria saga iniciada en 1981, llegará a los cines el próximo 10 de julio, según confirmaron las redes oficiales de Sony Pictures.

En el adelanto, se puede ver una casa oscura y solitaria donde el caos, la violencia y los demonios se apoderan de cada rincón. La trama sigue a un grupo de víctimas que intentan sobrevivir mientras son perseguidos por los temidos Deadites, esos diablos que poseen personas y que ya son marca registrada de la franquicia.

Fotograma de Evil Dead Burn (Gentileza de Sony Pictures Argentina)

La dirección de Sébastien Vaniček y Florent Bernard, junto al legendario Sam Raimi (creador original de la saga), promete un regreso a las raíces más oscuras y sangrientas del género. El tráiler no escatima en escenas perturbadoras y anticipa que el final de “Evil Dead” será tan brutal como inolvidable.

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EVIL DEAD BURN: DEMONIOS, VIOLENCIA EXTREMA Y UN TRÁILER QUE DEJÓ HELADOS A LOS FANS

“Evil Dead Burn” no solo apuesta por el terror extremo, sino que también reúne a un elenco de figuras reconocidas: Souheila Yacoub, Tandi Wright, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Errol Shand, Maude Davey, George Pullar, Greta Van Den Brink y Alyssa Sutherland.

Fotograma de Evil Dead Burn (Gentileza de Sony Pictures Argentina)

Con estos nombres, la película se posiciona como una de las más esperadas del año para los amantes del género.

La fecha está marcada: el 10 de julio será el estreno mundial en cines. Los seguidores de la saga y los fanáticos del terror ya cuentan los días para ver cómo termina una de las historias más icónicas del cine de horror.

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