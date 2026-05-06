Los fanáticos del terror están de fiesta: “Evil Dead Burn” lanzó su primer tráiler y dejó a todos con la piel de gallina. La película, que será el capítulo final de la legendaria saga iniciada en 1981, llegará a los cines el próximo 10 de julio, según confirmaron las redes oficiales de Sony Pictures.
En el adelanto, se puede ver una casa oscura y solitaria donde el caos, la violencia y los demonios se apoderan de cada rincón. La trama sigue a un grupo de víctimas que intentan sobrevivir mientras son perseguidos por los temidos Deadites, esos diablos que poseen personas y que ya son marca registrada de la franquicia.
La dirección de Sébastien Vaniček y Florent Bernard, junto al legendario Sam Raimi (creador original de la saga), promete un regreso a las raíces más oscuras y sangrientas del género. El tráiler no escatima en escenas perturbadoras y anticipa que el final de “Evil Dead” será tan brutal como inolvidable.
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EVIL DEAD BURN: DEMONIOS, VIOLENCIA EXTREMA Y UN TRÁILER QUE DEJÓ HELADOS A LOS FANS
“Evil Dead Burn” no solo apuesta por el terror extremo, sino que también reúne a un elenco de figuras reconocidas: Souheila Yacoub, Tandi Wright, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Errol Shand, Maude Davey, George Pullar, Greta Van Den Brink y Alyssa Sutherland.
Con estos nombres, la película se posiciona como una de las más esperadas del año para los amantes del género.
La fecha está marcada: el 10 de julio será el estreno mundial en cines. Los seguidores de la saga y los fanáticos del terror ya cuentan los días para ver cómo termina una de las historias más icónicas del cine de horror.
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