Netflix celebró el fenómeno de sus producciones locales con “Hecho en Argentina”, un evento gratuito y exclusivo que reunió a más de 8.000 fans durante el fin de semana en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. La propuesta ofreció experiencias inmersivas inspiradas en algunas de las series y películas argentinas más populares de la plataforma.

Entre los espacios más convocantes estuvieron las recreaciones de universos icónicos de títulos como El Eternauta, con calles ambientadas en una Buenos Aires apocalíptica; Envidiosa, con el consultorio de Fernanda; División Palermo, con la clásica comisaría de la Guardia Urbana; y En el barro, inspirada en la cárcel La Quebrada.

Las próximas producciones argentinas de Netflix también tuvieron protagonismo. Los asistentes pudieron participar de un desafío de penales vinculado a la película Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo, además de recorrer espacios dedicados a Carísima, la miniserie de Caro Pardíaco, una recreación de la Avenida Corrientes para promocionar Moria y un rincón ambientado con las historietas de Mafalda.

Adrián Suar (Foto: Rafa Cardelli / Netflix)

Adrián Suar y el Polo Álvarez (Foto: Rafa Cardelli / Netflix)

Griselda Siciiani (Foto: Rafa Cardelli / Netflix)

Andrea Pietra, Ariel Staltari y Marcelo Subiotto (Foto: Rafa Cardelli / Netflix)

Andrea Pietra, Ariel Staltari y Marcelo Subiotto con El Pollo Álvarez (Foto: Rafa Cardelli / Netflix)

Diego Peretti y Joaquín Furriel (Foto: Rafa Cardelli / Netflix)

Benjamín Amadeo, Matías Myer y Martín Bossi (Foto: Rafa Cardelli / Netflix)

Erika De Sautu Riestra y Ana Garibaldi (Foto: Rafa Cardelli / Netflix)

Martín Garabal y Alex Pelao (Foto: Rafa Cardelli / Netflix)

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El evento incluyó además funciones exclusivas en un anfiteatro preparado para más de 2.000 personas. Allí se proyectaron adelantos de Carísima, el primer episodio de la temporada final de Envidiosa, una presentación especial de la película del Dibu Martínez y una función colectiva del primer capítulo de El Eternauta.

Uno de los momentos más celebrados por el público fueron los talk shows con figuras de las producciones de Netflix. Con la conducción de Diego Leuco y Joaquín “El Pollo” Álvarez, participaron actores y actrices como Adrián Suar, Griselda Siciliani, Diego Peretti, Joaquín Furriel, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Benjamín Amadeo y Martín Bossi, entre otros.

“Lo que sucedió este fin de semana marca un hito muy especial para Netflix en el país”, expresó Louise McKerrow, directora de Marketing y Prensa de Netflix para Argentina y Chile. “Las producciones hechas en Argentina generan momentos culturales y una conexión única con nuestros miembros, por eso quisimos celebrar junto a los fans el orgullo por las historias locales”, concluyó.

"Hecho en Argentina", el evento de Netflix que reunió 8000 fanáticos (Foto: Rafa Cardelli / Netflix)

"Hecho en Argentina", el evento de Netflix que reunió 8000 fanáticos (Foto: Rafa Cardelli / Netflix)

"Hecho en Argentina", el evento de Netflix que reunió 8000 fanáticos (Foto: Rafa Cardelli / Netflix)

"Hecho en Argentina", el evento de Netflix que reunió 8000 fanáticos (Foto: Rafa Cardelli / Netflix)

"Hecho en Argentina", el evento de Netflix que reunió 8000 fanáticos (Foto: Rafa Cardelli / Netflix)

"Hecho en Argentina", el evento de Netflix que reunió 8000 fanáticos (Foto: Rafa Cardelli / Netflix)

"Hecho en Argentina", el evento de Netflix que reunió 8000 fanáticos (Foto: Rafa Cardelli / Netflix)

"Hecho en Argentina", el evento de Netflix que reunió 8000 fanáticos (Foto: Rafa Cardelli / Netflix)

"Hecho en Argentina", el evento de Netflix que reunió 8000 fanáticos (Foto: Rafa Cardelli / Netflix)

"Hecho en Argentina", el evento de Netflix que reunió 8000 fanáticos (Foto: Rafa Cardelli / Netflix)

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