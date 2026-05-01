Netflix presentó el tráiler oficial de Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo, la película que recorre la historia personal de Emiliano Martínez desde su infancia en Mar del Plata hasta convertirse en uno de los grandes ídolos del fútbol argentino. El film llegará a la plataforma el próximo 28 de mayo y promete emocionar tanto a fanáticos del deporte como a toda la familia.

Emiliano "Dibu" Martínez (Foto: Netflix)

La producción apuesta por una narrativa original que mezcla animación, material de archivo y testimonios de las personas más importantes en la vida del arquero campeón del mundo. Parte de las secuencias animadas están inspiradas en ilustraciones de Liniers, aportando una estética sensible y emotiva al relato.

Además, el documental suma entrevistas con figuras fundamentales en la carrera del Dibu, entre ellas Lionel Messi, Lionel Scaloni y Miguel Ángel Santoro, junto a familiares y amigos de la infancia que acompañaron su crecimiento desde los primeros años.

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La película fue rodada entre Argentina e Inglaterra durante 2025 y cuenta con producción de PEGSA, la compañía liderada por Agustín Pichot. El proyecto está basado en un cuento de Hernán Casciari y dirigido por Gustavo Cova.

La historia sigue a un niño que descubre que tiene el poder de detener el tiempo y mantiene conversaciones con una pelota, que tiene la voz de Agustín Aristarán. A través de ese recurso fantástico, el relato reconstruye los desafíos, frustraciones y sacrificios que marcaron el camino de Martínez antes de alcanzar la gloria con la Selección Argentina.

Poster de la película de Emiliano "Dibu" Martínez (Foto: Netflix)

Con una mezcla de emoción, humor y épica futbolera, Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo buscará mostrar el costado más humano del arquero y convertirse en una inspiración para las nuevas generaciones que sueñan con llegar a lo más alto.

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